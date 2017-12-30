Araştırmacılar Uyku Kalitesini Ölçen Bir Cihaz Geliştirdi

Kol saatini andıran cihaz sayesinde, uykunuzun ne derecede dinlendirici olduğunu öğrenebilirsiniz.

Daha öncesinde bir kişinin uyku kalitesinin ölçülmesi zor ve karmaşık bir süreçti. Hastaların öncelikle uyku laboratuvarına gitmeleri ve alışık olmadıkları ortamda teste tabi tutulmaları da ortaya çok gerçekçi sonuçlar çıkarmıyordu. Ayrıca bu yöntemin aşırı pahalı ve zaman alıcı olduğu için insanların ilgisini pek çekmiyordu.

Current Biology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yeni geliştirilen cihaz sayesinde doktorlar hastalarını evlerine göndererek incelemelerine ve uyku ile ilgili ayrıntılı bilgi toplamalarına olanak sağlıyor. 150 dolar tutarındaki kol saati boyutundaki cihazla yapılan ölçme işlemleri, hastalar için çok daha ucuz ve az zaman alan bir yöntem olmasının yanı sıra, alışılan ortamda uyunulması nedeniyle daha doğru sonuçlar veriyor. Üretilen cihaz uyku kalitesini, süre ve nabız gibi parametreleri baz alarak ölçüyor.

Araştırmacılar 8 ila 92 yaş arasındaki 2900 den fazla kişi üzerinde çalışarak tüm insanların uyku kalitesini arttırmayı hedefliyor. Örneğin okul saatleri değiştirilirse nasıl bir uyku kalitesine sahip olursunuz gibi durumları araştırarak ileride daha farklı saat düzenlerine gidilmesini sağlayabilirler. Araştırmaların yeterince ilerlemesi sonrasında, belkide yaşam tarzımızda büyük değişikliklere gidilebilir.