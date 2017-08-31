Uzaylılara Kanıt Olabilecek 15 Radyo Sinyali Kaydedildi!

Bilim insanları, küçük bir galakside 5 saat içinde 15 farklı radyo dalgası patlaması kaydetti.

Dünya dışı uzaylı yaşamına dair kanıt arayan araştırmacılar, 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki küçük bir galaksiden 5 saat içinde 15 farklı radyo dalgası patlaması keşfettiler. Bu sinyaller dünya dışı canlıların varlığına bir kanıt olabilir.

Bu yılın başlarında Harvard’lı bilim insanları, radyo dalgası patlamalarının, dünya dışı canlılara ait olan uzay araçlarına güç sağlayabileceğini açıklamıştı. Fakat 2007 yılından bu yana yakalanan patlamaların hiçbiri aynı yerden, birden fazla kez alınmamıştı. Yeni keşfedilen patlamalar ise aynı yerden 15 kez geldi.

Hemen ‘kesin uzaylılardır’ demeden önce radyo dalgası patlamalarının doğal yollarla oluşma ihtimali olup olmadığına bakmak gerekiyor. Radyo dalgası patlamaları, yüksek seviyede manyetik magnetarlara sahip nötron yıldızlarında oluşabilirler.

Kaliforniya Üniversitesi Breakthrough Listen ekibinin direktörü Andrew Siemion, ‘’Bu kaynaktan aldığımız patlamaların frekans yüksekliği daha önce gözlemlediğimiz radyo dalgası patlamalarına hiç benzemiyor.’’ dedi. Breakthrough Listen ekibinin amacı, dünya dışı yaşama ait kanıtlar bulabilmek.

5 saat süren gözlem boyunca araştırmacılar, 4 ile 8 Ghz frekans bandında toplam 15 radyo dalgası patlaması kaydetti. Kayıtlarda toplamda 400 terabyte veri elde edildi.

Bilim dünyası uzun yıllardır radyo dalgalarının patlamasını izlemesine rağmen henüz tam olarak nasıl oluştuklarını keşfedebilmiş değil. Ayrıca patlamalar her zaman aynı kaynaktan gelmediği için doğal mı yoksa yapay mı olduklarını anlamak da şu an için imkansız.