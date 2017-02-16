Araştırmacılar, Zealandia İsimli Yeni Bir Kıta Buldular!

Araştırmacılar Yeni Zelanda'nın Avustralya kıtasından ayrı bir kıtanın parçası olduğunu ortaya çıkardılar. "Zealandia" isimli bu kıta, birçok yeni durumu beraberinde getirebilir.

Okulda, Dünya'da yedi kıtanın olduğunu öğrenmişizdir: Afrika, Asya, Antarktika, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika. Ancak kaya temelli çalışan jeologlar, Avrupa ve Asya’yı bir süper-kıta sayıyorlar ve Avrasya diyorlar. Bu, kıtaları altıya indiriyor.

Ancak Dünya’nın yer kabuğu çatlağı hakkında yapılan bir çalışma, “Zealandia” isimli yeni bir kıtanın varlığını ortaya çıkarıyor. 11 araştırmacı tarafından yapılan bu çalışmada, New Zealand ve New Caldonia isimli bölgelerin, 4.9 milyon kilometrelik bir bütünün parçaları olduğu ileri sürülüyor. Üstelik bunların Avustralya’dan ayrı olduğu ortaya konuyor. Amerikan Jeoloji Topluluğu’nun dergisinde yayınlanan çalışmada “Bu ani bir keşif değil, ancak uzun çalışmaların sonunda çıkan bir idrak durumu. Burada kullandığımız verilere 10 yıl önce de sahiptik” ifadeleri de yer aldı. Birçok önemli jeolog da bu yeni çalışmaya katılıyor.

Neden Zalandia Tamamiyle Yeni Bir Kıta?

Zealandia aslında yeni değil, tam tersi Bruce Luyendyk isimli bilim insanı tarafından bu terim kullanılmış. Ancak bu kelimeyi yeni bir kıtayı ifade için değil, 200 milyon yıllık parçalanmış bir süper-kıtanın parçalanmış bir kısmını ifade etmek için kullanmış. Araştırmacılar, Luyendyk’in fikrini bir adım öteye götürmüşler. Aşağıdaki 4 başlığı inceleyen araştırmacılar, bunun sonucunda buranın yeni bir kıta olduğu kanısına varmışlar.

Yer tabanı, okyanus tavanından daha yüksek. Kaya tiplerinde çeşitlilik mevcut. Okyanus tavanını çevreyen yarıklar daha ince. Geniş bir alan boyunca görülen sınırlar, bir mikro-kıtadan çok kıtaya işaret ediyor.

Ancak bilim insanlarının yaptığı çalışmalar buranın bir kıta olarak tanınması için yeterli değil. Ortaya çıkaracağı hukuki ve ekonomik etkiler, büyük değişimler yaratabilir. Nihayetinde, Birleşmiş Milletler anlaşmaları kıta sahanlığı ilkesine göre belirleniyor. Yeni Zelanda, kıyılarında milyarlarca dolar petrol ve doğal minerallere sahip olabilir. Bu da uluslararası kriz çıkarabilecek büyüklükte bir olay.