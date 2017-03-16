Einstein'ın Yerçekimi Teorisi Yanlış Olabilir!

Yeni galaksilerin keşfedilmesi ve diğer galaksiler arasındaki bağlantının farklı boyutlara ulaşması, bazı bilim insanlarının yankı uyandıracak açıklamalar yapmasına neden oldu.

Einstein'ın yer çekimi kuramının yeniden yazılması gerekebilir. Andrews Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çok hızlı bir şekilde uzaklaşan bir galaktik çember bulduktan sonra işler değişmeye başladı.

Küçük galaksilerden oluşan bu yapı 10 milyon ışık yılı uzakta ve bir mini Big Bang gibi hızla genişliyor. Ekip, komşu galaksimiz Andromeda'nın bile Samanyolu Galaksisine yakın mesafeden geçip sapan etkisi oluşturmuş olabileceğine inanıyor.

Oxford University Press Royal Astronom Society'de yayınlanan makalenin sahibi Dr. Hongsheng Zhao, "Einstein'ın yer çekimi teorisi doğru olsaydı, galaksiler asla yeterince yakınlaşmazdı. Bu yakınlaşma sonunda galaksilerden biri paramparça olurdu." ifadelerini kullandı.

Araştırmaya öncülük eden doktora öğrencisi olan Indranil Banik şu açıklamayı yapıyor: "Halka benzeri dağılım çok özel: Bu küçük galaksiler dönen bir şemsiyeden dışarıya atılan bir dizi yağmur damlası gibi. Teleskopları, rastgele dağılan galaksileri gözlemek için hizaladım. Böylece evrenin, şu andaki yaşının sadece yarısı olduğu dönemdeki kökenlerini inceledim(ışık hızıyla bile bir galaksinin durumunun bize ulaşması çok ama çok uzun süre alabiliyor). Gökyüzündeki bu tsunami benzeri olay, galaksimiz Samanyolu ve hızlanan Andromeda galaksisinin etkileşimiyle mümkün oldu. İki büyük galaksi birbirini daima bir düzlemde döndürür ve cüce galaksilerin, evrene saçılmasına neden olur. Belki de cüce galaksilerin Andromeda ve Samanyolu Galaksisi düzleminde olmasının nedeni tam olarak da budur.”

Banik ekliyor: "Einstein'ın yer çekimi paradigmasında, varsayımsal karanlık maddeler çağrılır. Bu kadar yüksek bir hız, Samanyolu ve Andromeda'nın yıldızlarında gördüğümüz kütlenin 60 katına ihtiyaç duyar. Ancak büyük karanlık haleleri arasındaki sürtüşme, parçalanmak yerine birleşmelerine neden oluyor."