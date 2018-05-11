2016 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve Georgetown Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, Google Home ve Amazon Echo gibi akıllı cihazlara beyaz sesle gizleyerek, insanlar tarafından duyulamayan komutlar verebilmeyi başardılar.

Yaptıkları deney hakkında makale yazan öğrenciler, insanların duyamayacağı fakat akıllı cihazların çözebildiği sesleri üretmeyi başardıklarını aktardılar. Google Home ve Amazon Echo gibi cihazları kontrol etmek için bu komutları kullanmayı başardıklarını belirten öğrenciler bu komutları müziklerin içine dahi saklayabildiklerini söylüyorlar. Öğrencilerden ikisi ise insan seslerine dahi gizleyebileceklerini aktardılar.

Makale yazarlarından biri olan doktora öğrencisi Nicholas Carlini, özel olarak eğitilmiş bir transkripsiyon modeliyle çalıştırıldığında insan kulağının çözemediği sözcüklere dönüşen çeşitli müzik ve konuşma klipleri içeren bir web sitesi yayınladı. Benzer teknikler, güvenli olmayan cihazların kötü amaçlı ses kliplerine maruz kaldıklarında her türlü istenmeyen şeyleri yapmasına neden olmak için kullanılabilir. Yani anlayacağınız, kötü niyetli insanlar bu teknolojiyi kullanarak olayları farklı bir boyuta taşıyabilirler.

Bu teknik, sözcükleri bilgisayarların anlayabileceği şekilde kodlayarak çalışıyor ve sesler insanlar için anlamsız gelen bir iletişim türünü içeriyor. Carlini, The New York Times'a verdiği röportajda “Benim varsayımıma göre, ileride kötü niyetli insanlar zaten benim yaptığım şeyi yapmak için insanları çalıştıracaktır” sözlerini kullandı. Araştırmacılar, Amerikan evlerinin yarısından fazlasının 2022'ye kadar en az bir akıllı hoparlöre sahip olacağını tahmin ediyorlar. Bu nedenle, bu tür bir şeyin önlem alınmaması durumunda büyük sorunlar yaratacağını düşünmemek elde değil.