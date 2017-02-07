İngiltere’de yapılan bir araştırma, elektronik sigaranın normal sigaralara göre çok daha güvenli bir seçenek olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan bir araştırma, elektronik sigara içenlerin vücutlarında 6 ay sonra normal sigaraya devam edenlere kıyasla daha az kansere yol açan maddeye rastlandı. Uzmanlar, normal sigaradan elektronik sigaraya geçmeyi düşünenlerde oluşan ‘elektronik sigaralar, normal sigaralara göre daha zararlı’ gibi aslı olmayan söylemlerin önüne geçmeyi hedefliyorlar.

Fakat aynı çalışmaya göre çok daha güvende olmak için sigara içenlerin tamamen elektronik sigaraya geçmeleri ve ‘nikotin tedavisi’ almaları gerektiği de belirtiliyor. Araştırmayı yapan ekibin başında bulunan Londra Üniversitesi’nden Lin Shahab: "Elektronik sigaralarla vücuda giren zehirli kimyasalların, temsili deneyler kullanan daha önceki araştırmalarda söylenenden kayda değer miktarda daha az olduğunu gösterdik. Bu da, elektronik sigaraların güvenliği konusundaki şüphelerin yanlış olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanıyor.

Masraflarını Kanser Araştırmaları Vakfı’nın karşıladığı araştırmada normal sigara içenler ve son 6 ay boyunca elektronik sigara / nikotin bandı gibi ürünleri kullanan 181 kişi incelendi.

Son bir grupta ise hem normal sigara hem de elektronik sigara içen kişiler incelendi. Yalnızca elektronik sigara içenlerin normal sigaraya devam eden kişilere oranla akciğer kanserine yakalanma risklerinin %97 azaldığı gözlemlenirken, hem sigara hem de elektronik sigara içenlerde, aradaki farkın çok daha az olduğu ortaya çıktı.