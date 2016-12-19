Araştırmacılardan Açıklama: Pasifik Okyanusu'ndan Gizemli Sesler Geliyor

Pasifik Okyanusu'nun Mariana Çukuru'nda yapılan çalışma sırasında gizemli sesler tespit edildi. Bazı araştırmacılara göre bu ses, dişsiz balina türünden bir balinaya ait.

Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinden garip sesler geliyor. Japonya’nın güneyinde ve Papua Yeni Gine’nin kuzeyinde; Mariana Çukuru ismiyle bilinen bölgeden alınan veriler, bilim insanlarını meraklandırdı. Mariana Çukuru, okyanusun en derin bölgelerinden biri. Henüz tam olarak keşfedilmemiş bölgeden, çeşitli dinleme araçları ile bilgi alınıyor.

Oregon Devlet Üniversitesi’nin Hatfeild Deniz Bilimleri Merkezi, bu bölgede dinlemelerde bulunuyor. Deniz yüzeyinden 1000 metre altına dalış yapabilen planörler sayesinde, su altında olup biten dalgalar kaydedilebiliyor. Son zamanlarda Mariana Çukuru’nda çalışan araştırmacılar, planörden alınan verilerin farklı bir ses türü olduğu yönünde görüş bildirdi.

Çalışmanın lideri Sharon Nieukirk, “Bu çok farklı bir ses türü” ifadesini kullandı. Araştırmacı, sesin bir balinaya ait olduğuna inanıyor. “Düşük frekanslı sesler genelde tipik bir balina çağrısı oluyor” diyor ve ekliyor: “Tahminim bu sesi çıkaranın dişsiz balina türündeki bir canlı olduğu yönünde. Bu ses dinleyicilerimize şimdiye dek yakalanmış bir tür değil”.

Dişsiz balinalar, diğerlerine nazaran okyanusun derinliklerinde yaşıyorlar. Genellikle çiftleşme mevsimlerinde diğer balinalarla iletişim kurabilmek için çağrıda bulunuyorlar. Araştırma sayesinde bu bölgedeki canlı türleri ve habitat hakkında bilgi edinilecek.