Araştırmacılardan Sıra Dışı Bir Keşif Daha: Okyanusların En Derin Noktası Mariana Çukuru'nda Hayat Var!

Mariana Çukuru, derin okyanusların en derin noktası olarak kabul ediliyor ve deniz tabanından yaklaşık 10 kilometre derinlikte bulunuyor. Yapılan araştırmalar, söz konusu alanda yaşam bulunduğunu ispatladı.

Uluslararası araştırmacılar ekibi, dünyanın en derin noktası olarak kabul edilen Mariana Çukuru'nda hayat bulunduğunu ispatladı. Mariana Çukuru, ilk kurgusal Transformers filminde Decepticon'ların atıldığı çukur olarak da biliniyor. Hatta söz konusu metin “Bırakın, dünyanın en soğuk ve en derin noktasında çürüsünler.” şeklinde. Söz konusu alan, okyanus tabanının on kilometre derinliğinde bulunuyor. Ekip, “Proceedings of the National Academy of Sciences” kaynağında yayınlanan makalelerinde, hidrotermal menfezlerden toplanan serpantin örneklerini ve içinde buldukları materyallerin yaşamın ispatı olduğu konusunda hemfikir.

Mariana Çukuru, dünyadaki okyanusların en derin kesimini oluşturuyor. En alçak noktası, deniz seviyesinden tam 10.994 metre aşağıda. Japonya'nın güneybatısında bulunan nokta, uzun zamandır bilim insanlarının ilgisinin merkezinde bulunuyor. Söz konusu alanı araştırmak için Uzaktan Kumandalı Araçlar (ROVs) olarak adlandırılan suyun çok derinlerinde çalışabilen cihazlar kullanılıyor. Araştırmacılar, Güney Chamorro çamurunun yakınındaki volkanik okyanus tabanından 46 serpantin örneği çıkarmak için bir ROV kullandılar ve çalışma için laboratuvarlarına geri getirdiler. Serpantin suyla etkileşime giren bir çeşit materyal konumunda, ancak gerekli reaksiyonun oluşması için mikrobik düzeyde yaşam şart. Bu da, Mariana Çukuru'nda hayat olduğunu ispatlıyor.

Serpantin örneklerinin incelenmesiyle araştırmacılar, daha erişilebilir yerlerde yaşayan mikroplar tarafından üretilen organik materyaller ile çok benzer organik materyaller buldular. Ekip, serpantin örneklerinin yüzeyin çok altında yaşayan hayatın bir kanıtı olduğunun altını çiziyor. Kısacası mikrobiyolojik organizmalar, suyun 10 kilometre dibinde bile yaşayabiliyorlar.