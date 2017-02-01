Bu Yeni Su Arıtma Yöntemi, Temiz Su Problemine Çare Olabilir

Buffalo Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, güneş enerjisiyle su arıtmanın çok daha verimli ve ucuz bir yolunu buldular.

Güneş enerjisi kullanarak su arıtma fikri, yeni bir fikir değil. Fakat Buffalo Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu teknolojiyi çok daha verimli hale getirmenin bir yolunu buldular.

Elektrik mühendisliği alanında uzmanlığı bulunan Doç. Dr. Qiaoqiang Gan, Digital Trends’e yaptığı açıklamada “Bizim projemiz, gerçekten küresel bir problem olan temiz su problemini çözmeyi amaçlıyor. Bu gezegendeki suyun %99’u denizde, ancak bu su içilemez. Çevre kirliliğinin farklı türleri yüzünden, temiz su konusundaki baskı, gitgide daha önemli bir hale geliyor. İnsanlar, yardımcı olabilecek yeni teknolojiler için tetikte bekliyorlar.” dedi.

Araştırmacıların güneş enerjili su arıtma cihazı konsepti üzerinde ısrar etmesinin sebebi ise bunun portatif ve ucuz bir yöntem olması. Ayrıca daha da iyisi, çalışmak için elektriğe ihtiyaç duymuyor. Bu yöntemde güneş enerjisi ısıya dönüştürülüyor. Doç. Dr. Gan ise bu konuyla ilgili olarak geleneksel güneş ile ısıtmanın %30-%40 arasında bir verimlilik sağladığını, ancak kendi çözümlerinin bu oranı %88’e çıkardığını ifade ediyor. Ayrıca Gan, %100 verim sağlayacak bir çözüme de çok yakın olduklarını ifade ediyor.

Araştırmacılar, test sonuçlarına göre bu yeni yöntemle her gün 3 ile 10 litre arasında su üretilebileceğini düşünüyor. Bu tarz ticari çözümlerin çoğunda günde 1 ile 5 litre arasında su üretilebiliyor. Suyun metreküpü ise 1,6 dolara mal edilmiş oluyor, ki bu optik yoğunlaştırıcı gerektiren sistemlerdekinden çok daha ucuz.