Araştırmacıların Keşfettiği Yeni Wi-Fi Sistemi, Telefonların Pilini Harcamıyor!

Washington Üniversitesi araştırmacılarının bulduğu yeni Wi-Fi sistemi, telefonların ve tabletlerin pil ömrüne ‘dokunmuyor’.

Telefonların ve tabletlerin pil ömürlerini yalnızca uygulamalar ya da üzerinde yapılan işlemler değil, Wi-Fi da azaltıyor. Tabletlerin geniş batarya hacmi bu durumdan çok fazla etkilenmiyor olsa da aynı şey telefonlar için pek geçerli değil. Washington Üniversitesi araştırmacılarının keşfettiği pasif Wi-Fi sistemi, klasik bağlantılara nazaran 10 bin kat daha az enerji tüketiyor.

Bulunan yeni sistemle ilgili yapılan testlerin sonuçları ise oldukça başarılı. Ayrıca günümüz akıllı telefonlara kolayca entegre edilebiliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor?

Öncelikle telefonların pil ömrünü azaltan bağlantıların çalışma prensibine değinelim. Wi-Fi sinyalleri, bilgi gönderme işlemlerini dijital ana band ve RF olarak adlandırılan geleneksel analog radyo frekansları üzerinden gerçekleştiriyor. Bu iki frekans, cihazların batarya enerjilerinin hatırı sayılır bir kısmına ihtiyaç duyuyorlar. Bu da şarjın daha az dayanmasına sebep oluyor.

Washington Üniversitesi araştırmacıları ise analog ve dijital frekansları birbirlerinden ayırmayı başararak tüm analog RF işlevlerini yerine getirebilmesi için tek bir cihaz geliştirdi.

Araştırmaların kesin sonuçları ise önümüzdeki yıl Mart ayında gerçekleştirilecek USENIX Sempozyumu’nda açıklanacak. Söz konusu sistemi anlatan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.