Araştırmalara Göre Öfkeli İnsanlar, Zekalarını Abartıyor

Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri yeni bir çalışmada öfkeli insanlara dair ilginç bilgiler ortaya çıkarttı. Diğer olumsuz duygulardan daha farklı olan öfke, narsist kanılara daha yatkın.

Polonya’da kızgın insanlar üzerine yeni bir psikolojik bir araştırma gerçekleştirildi. Varşova Üniversitesi’nde yapılan araştırma, kızgın insanlar kendilerinin olduklarından daha akıllı olduğunu düşündüklerini ortaya koydu. Çalışmada öfke ile çeşitli bilişsel işlevler arasındaki ilişki incelendi. Başlarda öfkenin; üzüntü, kaygı ya da depresyon gibi diğer olumsuz duygulardan önemli ölçüde farklı olduğunu farklı olduğu ortaya çıktı. Öfkenin daha yaklaşım odaklı; iyimser risk algısı ve genellikle iyimser önyargı ile ilişkili olduğu görüldü.

Araştırmacı Marcin Zajenkowskia bu verileri elde ettikten sonra, öfkeli insanların yeteneklerini ve yetkinliklerini algılamalarında bir yanlılık gösterip göstermeyeceğini merak etti ve araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda yapılan 528 denek ile gerçekleştirilen iki çalışma ile aniden öfkelendiğini itiraf eden kişilerin, zekalarını abartma eğiliminde oldukları ortaya çıktı.

Araştırmacı Zajenkowski, bu sonucun narsisistik yanılsamalarla bağlantılı olduğunu ancak kişinin gerçek zeka düzeyiyle bir ilgisi olmadığını belirtti. Varşovalı araştırmacılar gelecek çalışmalarında, devlet öfkesini; buna bağlı önyargı ve yaptırımlar üzerine araştırma yapmayı planlıyor.