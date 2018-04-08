Öğrenciler, Ekran Yerine Kağıttan Daha İyi Öğreniyor

Günümüzde okullar ve sınıflar sürekli bir dijitalleşme hareketi içerisinde. Peki teknolojinin eğitimde bu kadar yer alması, öğrenciler için gerçekten faydalı mı?

Günümüzde öğrenciler; akıllı telefon, tablet ve e-kitap okuyucu gibi teknolojilerle çevrelenmiş bir hayata sahip. Öğretmenler ve ebeveynler de bu durumun farkında. Teknolojiye uyum sağlamak adına akıllı tahtalarla donatılan sınıflar, öğrencilerin ellerinde kitaplar yerine tabletler; her geçen gün okul hayatında yer almaya başlıyor.

Bu teknolojik gelişmelerin sonucunda öğrencilerin dersleri daha verimli öğrenebileceği düşünülürken, bu durumun tam tersini iddia eden bir araştırma ortaya çıktı. Görünen o ki, daha portatif olarak nitelendirilen tabletler, ders kitaplarının yerini tutamıyor.

Öğrenciler, kitaplardaki yazıları ekrandan okumanın daha verimli olduğunu iddia etse de; durum hiç de öyle değil. Bir sayfadan daha uzun metinler, baskılı içeriklerden okunduğunda daha verimli oluyor. Öğrenciler üzerinde yapılan bir deneyde, öğrencilerin büyük çoğunluğu, ekrandan okumanın daha verimli olduğunu söyledi. Ancak kendilerine birtakım sorular yöneltildiğinde, kağıttan okunan yazıların daha iyi anlaşıldığı ortaya çıktı.

Ülkemizde de okulların dijitalleşmesi konusunda ciddi çalışmalar yapılırken, yapılan araştırmalarda böyle bir sonucun ortaya çıkması oldukça şaşırtıcı. Fatih projesiyle dağıtılan tabletlerin ardından, öğrencilere şimdi de bilgisayar dağıtan Milli Eğitim Bakanlığı; öğrencilere kolaylık sağlamayı düşünse de işler hiç öyle görünmüyor. Basılı içeriklerin öğrenme konusunda hâlâ en verimli araçlar olduğunu ortaya koyan bu araştırma konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu araştırmanın sonucu gerçeği yansıtıyor mu?