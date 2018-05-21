2040 Yılında Otobüslerin %80'i Elektrikle Çalışacak

Bloomberg tarafından yapılan araştırmaya göre tüm dünya genelinde elektrikli otobüs kullanım oranı %80'i bulurken, eski tip otobüsler yavaş yavaş kullanımdan kaldırılacak.

Artık ülkemizde ve tüm dünya genelinde eski gıcırdayan, egzoz dumanıyla çevrede tozu dumana katan otobüsler yavaş yavaş tarih oluyor; yerlerini çevre dostu elektrikli otobüsler almaya başlıyor.

Bu gelişmelerin paralelinde Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı (BNEF) tarafından ortaya konulan öngörü, elektrikli otobüs filolarının günden güne daha da artacağı ve 2040 yılını takiben piyasada kullanılan otobüslerin %80’ninin elektrikli olacağı yönünde.

Genel anlamda elektrikli otomobillere dair çalışmalar da hız kesmeden devam etmesine karşın günümüzde ağırlığın büyük bir kısmı otobüslere verilmiş durumda. Zira düşünüldüğü zaman içinde her gün 1000’e yakın yolcu taşıyan bir otobüsün çevre dostu ve düşük maliyetli yakıta sahip olması hangi açıdan bakılırsa bakılsın gelecek adına yapılmış bir yatırıma dönüşüyor.

Üstelik geleceğe dair ya da yakıt maliyetine dair avantajlarının yanında, bu araçlar modern şehir trafiğinin negatif etkilerinden biri olan bol dur-kalk’lı bir sürüş deneyiminde daha verimli performans gösterdiği gibi sessizliğiyle de şehir yaşamında gürültü kirliliğinin de kısmen önüne geçiyor. Üstelik standart otobüslere oranla fiyat bazında da daha uygun bir ücret ile sunuluyor.

Yaşadığımız dönemi ele alırsak şu an Çin yollarında yaklaşık 300.000 elektrikli otobüs aktif olarak görevini yerine getiriyor. Buradan çıkarılacak sonuç, %80 oranında elektrikli otobüs barındıran bir gelecek, ütopik bir hayal unsuru değil.