Araştırmalara Göre, Çocuklar Aslında Birer 'Süper İnsan'

Yapılan yeni araştırmalar gösteriyor ki çocuklar yaralarının iyileşmesi ve kas yorgunluğundan kurtulma konusunda profesyonel atletizmcilerden bile çok daha iyi.

Sanıyoruz ki hiç kimsenin aklına 8 yaşındaki bir çocuğun aslında süper güçlere sahip olduğu gelmemiştir, yalnızca o çocukların fiziksel performans açısından zirve bir dönem yaşadığını düşünüyoruz.

Yeni bir araştırma gösteriyor ki, 8 ve 12 yaşları arasındaki çocukların, birçok egzersiz testinde profesyonel dayanıklılık atletlerinden daha iyi performans gösterdiklerini ve kas yorgunluğundan yetişkinlere göre daha hızlı kurtulduklarını ortaya koyuyor.

Bir dizi bisiklet testinde bilim insanları, 13 profesyonel yarışma sporcusu karşısına 8 ila 12 yaşları arasında bir düzine erkek çocuğu koydu. Her gönüllünün kalp hızları, kanlarındaki oksijen seviyesi ve kaslarda laktik asit üretimine dayanarak yaşadıkları kas yorgunluğu düzeyi ölçüldü. Çocuklar, her seferinde yetişkinlerden daha iyi performans gösterdi ve iyileşme söz konusu olduğunda profesyonellerden kat ve kat çok daha iyiydi.