Yapılan araştırmalara göre Dünya’nın en sakin ve huzurlu ülkeleri belli oldu.

Sonuçlar, 162 ülkeyi analiz eden ve her sene barışçıllık seviyelerine göre derecelendiren Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından bir araya getirildi. Genel olarak, dünya 2016'da 2017'ye göre daha huzurlu bir haldeydi. Geçtiğimiz yıl, 93 ülke daha barışçıl halde iken, 68 ülkenin daha az barış içinde olduğu belirtildi. Bununla birlikte, küresel barış, 2008'den bu yana % 2,14 azaldı.

İşte araştırmaların gözler önüne sunduğu Dünya'nın en sakin ve huzurlu ülkeleri:

12. Avustralya

Eşcinsel hakları aktivistleri, 11 Ağustos 2012'de Sydney'in merkezindeki eşcinsel evliliği desteklemek için düzenlenen miting sırasında bir gökkuşağı bayrağı açarken.

11. Japonya

İnsanlar Tokyo'daki Japonya Bankası binasının önünden geçerken.

10. İrlanda

Bir adam ve köpekleri, Belfast'daki Sandy Row'un Loyalist bölgesinde İngiliz bayrağı renklerinde boyanmış dubaların önünde yürürken.

9. İsviçre

8. Kanada

1 Temmuz 2017'de 150. kuruluş yıl dönümünü kutlandığından, insanlar East York Toronto Kanada Günü geçit törenini izliyorlar.

7. Slovenya

Ljubljana, Slovenya.

6. Çek Cumhuriyeti

Prag

5. Danimarka

4. Avusturya

Viyana

3. Portekiz

2. Yeni Zelanda

1. İzlanda

Downtown Reykjavik, İzlanda'nın Reykjavik kentindeki 5 Nisan 2016'daki Panama Kağıtları krizinin ardından hükümetin sarsılmasını takip eden öğleden sonra.

Ayrıca Dünya’nın en huzurlu ülkesi seçilen İzlanda, 2008 yılından bu yana her yıl dünyanın en barışçıl ülkesi seçildi.

