Rap Müzik Sevenlerin 'Psikopat' Olma Olasılığı Daha Yüksek!

New York Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, rap müzik dinlemeyi seven insanların psikopatlığa daha fazla meyilli olduğunu ortaya çıkardı.

Hangi tür müzik seviyorsunuz? Rap, metal (core ve türevleri), pop, klasik… Peki hiç sevdiğiniz müziklerin psikopatlığa ne kadar meyilli olduğunuz ile ilgili olabileceğini düşündünüz mü? New York Üniversitesi'nden araştırmacılar bunu merak ettiler ve bir çalışma yürüttüler. Sonuçlar, rap müzik seven insanların psikopatlığa daha fazla meyilli olduğunu gösterdi.

Çalışmaya katılan 200 kişiye 260 farklı şarkı dinletildi ve psikopatlık derecelerini ölçmek için bazı testler uygulandı. Testten en yüksek puanı alan kişiler rap müzik dinlemeyi daha fazla severken en düşük skoru alan kişiler pop müzik dinlemekten daha fazla hoşlanıyorlardı.

Çalışmaya ait bulgular henüz kesin olarak yayınlanmadı. Araştırmacılar, daha doğru sonuçlara ulaşmak için daha büyük bir çalışma yürütmeyi planlıyorlar. Çalışmanın lideri Dr. Pascal Wallisch, medyanın psikopatları seri katil gibi gösterdiğini, fakat gerçek psikopatların sessiz ve hayatın her yerinde olabileceğini söyledi.

Dr. Wallisch, psikopat insanların çevreye zarar vermeden tespit edilmesini ve topluma kazandırılmasını amaçladıklarını, fakat bunun için kişilerin rızası olmadığında onları uzaktan gözlemleyerek psikopatlığa eğilimlerini ölçebilecekleri bir araca ihtiyacı olduklarını söyledi. Araştırmacılar, müzik grupları sayesinde olası bir psikopatlığı öngörebilmeyi umut ediyorlar.