Boğaçiçi Üniversitesinin son araştırmasına göre Türk halkının büyük bir çoğunluğu artık elektronik araç kullanmak istiyor.

Akar yakıt fiyatlarının günden güne artması sebebiyle hepimiz, keşke farklı alternatifler daha yaygın olsa diye düşünmüşüzdür. Bu düşünceden yola çıkan Boğaziçi Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre: Türk halkı artık elektrikli araç kullanmaya hazır. Eğer işler yolunda giderse ülkemizde elektrikli araç sayısının 4 yıl içinde 56 kat artacağı ve bununla paralel olarak şarj istasyonu sayısının ise 5 yıl içerisinde 35 kat artacağı ön görülüyor. Tabii böylesine hızlı bir gelişme için öncelikle bu sektöre yönelik teşviklerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Üniversitenin araştırması gösteriyor ki sokaktaki her 10 insandan 8’i elektirikli araçların varlığından haberdar. Elektrikli araçların ne olduğunu bilen insanların %80’i bilmeyenlerin ise %65’i öğrendikten sonra elektrikli araç satın alabileceğinden emin. Bu tür araçların tercih edilmesinin en temel sebeplerini de kuşkusuz öncelikli olarak düşük maliyeti ve tasarrufu ikincil olarak ise çevre dostu olması oluşturuyor.

Ülkemizdeki hibrit araçları saymazsak 2017 yılı sonu raporlarına göre 2.500 adet elektrikli araç bulunuyor; istasyon bazında ise bu sayı henüz 400. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere kartlar doğru oynanırsa bu rakamların 5 yıllık bir periyot içerisinde araç sayısı olarak yaklaşık 140.000’e, şarj istasyonu olarak ise 14.000’e ulaşabileceği ön görülüyor.

Üstelik işin en umut veren boyutu ise araştırmalara göre ülkemizin zengin coğrafyası ve yüzey yapısı bu tür şarj noktalarını kusursuz olarak destekleyecek potansiyele sahip. Gelişmeler neyi gösterir, bu teknolojiye dair yatırımlar ne yönde olur bilinmese de kesin olan bir şey var ki Türk halkı bu tür bir teknolojiyi hak ediyor.