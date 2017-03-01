iPhone, Android'den Çok Daha Fazla Sorun Çıkarıyor!

Blancco Technology Group tarafından yapılan 2016 yılını dikkate alan araştırmaya göre iPhone cihazları Android telefonlara göre çok daha fazla sorun çıkarmış.

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon dünyasındaki önemli gelişmelerden belki de en popüleri Galaxy Note 7’nin patlama ve piyasadan çekilme durumuydu. Ancak buna rağmen ortaya çıkan bir rapor, herkesi şaşırttı.

Şöyle ki; yayınlanan rapora göre geçtiğimiz sene Android cihazlarında ortaya çıkan sorun oranı %47 iken, iPhone tarafında ise bu oran %62’ye fırlamış durumda. Yani basit bir tabirle iPhone'lar Android telefonlara göre daha sorunlu.

Sistemsel arıza, kamera problemleri, dokunmatik ekranda yaşanan sorunlar ve batarya sorunlarını kapsayan bu araştırmada Note 7’nin komple sorunlu olmasına rağmen iPhone’un genel olarak daha problemli olması araştırmayı bir an için sorgulamanıza sebep olabilir.

Ancak biraz düşündüğümüzde işin aslını fark edebiliyoruz. Baktığımızda Apple sadece iPhone üreterek şu anda iki elin parmağını geçmeyecek telefonlara sahip iken Android telefon dediğimizde binlerce telefon ortaya çıkıyor. Tüm Android telefonların özellikle alt ve orta seviye telefonlarda yaşanan sorunlar ve Note 7 ile yine satılan binlerce telefonların %47’si oluyorken sayılı iPhone modelinde yaşanacak binlerce sorun ise oranı %62 gibi yüksek tutabiliyor.

Ayrıca aynı rapora göre Android üreticiler arasında geçen seneyi en sorunlu geçirenin ise Samsung olduğu vurgulanıyor. Bu noktada ise alt ve orta seviye telefonlarında bir süre sonra ortaya çıkan sorunların yanı sıra Note 7’nin de payı elbette büyük.

Araştırmada yaşanan en büyük sorunun genellikle bataryadan kaynaklı olduğu belirtilirken iPhone 6, 6S ve Note 7’de yaşanan sorunlar bu konuda dikkat çekmekte. Ayrıca kamera sorunu da batarya ardından ikinci sırayı aldığını belirtelim.