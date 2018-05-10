Kediler İnsanlarla Takılmayı Yemek ve Uykuya Tercih Ediyor

Yapılan bir araştırmada kedilerin favori aktivitesinin ne olduğu ortaya çıkarıldı. Sonuçlara göre ilk sırada yemek yemek ya da uyumak yok, insanlarla zaman geçirmek var.

Eğer kedilerin favori şeylerini saymanızı isteseydik muhtemelen yemek yemek ve uyumak arasında kalırdınız. Fakat bir araştırmaya göre ilk sırada bunların ikisi de yok...

Oregon Üniversitesi araştırmacılarının yürüttükleri deneylerde, kedilerin insanlarla olan ilişkilerini anlamak amacıyla bazı testler yapılmış. Testlerin amacı, kedilerin insanlarla ilişkisini, köpeklerin insanlarla olan ilişkisine kıyasla hayli zayıf gören o bilindik fikri yanlış çıkarmakmış. Pek tabii ki köpeklerle insanların geçmişi çok daha eskiye gittiği için, köpekler insanlara daha yakın. Ancak arada uçurum mu var, yoksa sanıldığı kadar büyük bir fark yok mu?

İşte bu sorunun cevabını aramak üzere yapılan testlere göre 50 adet kedi, birkaç saatliğine insanlardan, yemeklerden ve oyuncuklardan uzak tutulmuş. Daha sonrasında tüm kedilere yemek verilmiş, oyuncaklar sunulmuş ve insanlar da kedilerle ilgilenmeye başlamış.

Sonuçlara göre barınakta veya evde yaşıyor olmaları farketmeksizin, kedilerin büyük çoğunluğu insanlarla sosyalleşmeyi tercih etmiş. Yani bu sevgimiz karşılıksız değil, kediler de bizleri seviyor!

Sonuçlarda ikinci gelen seçenek ise yemek yemek olmuş ve aslında oran olarak insanlarla sosyalleşmeye hayli yakınmış. Ancak o kadar da olsun demek gerek bu durumda sanıyoruz ki... Hem belki arada sırada da olsa sokak kedilerine yemek veren biriyseniz, sevmeye başladığınızda yemeği bırakıp size sürtünmeye ve siz gidene kadar da yemeklerine odaklanmama durumlarına şahit olmuş olabilirsiniz.

Her halükarda bundan sonra kedilere 2018'de bile nankör diyen insanlarla karşılaşırsanız, bu araştırmayı okutup yanlışlarından döndürmeyi deneyebilirsiniz.