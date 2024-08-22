Japonya'da video oyunlarının ruh sağlığına olumlu etkileri ve aşırı oyun oynamanın olumsuz etkileri üzerine bir araştırma yapıldı.

Japonya'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, video oyunlarının ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Araştırma, 10 ila 69 yaşları arasındaki yaklaşık 100,000 kişiyi kapsıyor ve oyun oynamanın ruh sağlığını iyileştirebileceğini, ancak aşırı oyun oynamanın olumsuz etkiler doğurabileceğini belirtiyor.

Araştırma, 2020 ile 2022 yılları arasında, COVID-19 pandemisi döneminde gerçekleştirildi. Katılımcılara oyun kullanımları, psikolojik sıkıntıları ve yaşamları hakkında sorular soruldu. Anket sonuçlarına göre Nintendo Switch ve PlayStation 5 gibi yeni oyun konsollarını kullananların ruhsal sağlıklarında belirgin şekilde bir iyileşme görüldü. Ancak, günde üç saatten fazla oyun oynayan bireylerde ruh hali puanlamalarında düşüşler gözlemlendi.

Oyunların ruh sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri

Yapılan bu çalışma, oyunların stresle başa çıkmada ve sosyal bağlantılar kurmada faydalı olabileceğini gösteriyor. Online oyunlar, sosyal kaygı ve fobiler gibi ruhsal sağlık sorunlarına karşı bir destek mekanizması sağlayabilirken, bilişsel becerileri, görsel-mekansal navigasyon ve problem çözme yeteneklerini geliştirebilir.

Bununla birlikte, "gerçek yaşam" sosyalleşmesinde ve fiziksel aktivitede azalma, okul performansında düşüş ve uyku ve yeme alışkanlıklarında olumsuz etkiler gibi potansiyel uzun vadeli sağlık sonuçları konusunda endişeler devam etmektedir. Bu sebeple oyunların faydaları kadar, olası risklerinin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiği kanısına varılmaktadır.

Bu nedenle video oyunlarının faydalarını değerlendirirken dikkatli ve dengeli bir yaklaşım benimsemek ve daha fazla araştırma yapmak önemli. Video oyunlarının potansiyel faydaları umut verici olsa da uzun vadeli etkileri anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiği sonucuna varıldı. Şu anki bulgulara göre bir miktar oyun oynamak mental açıdan kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı oluyor ancak süre uzadıkça faydalar yerini zarara bırakmaya başlıyor.