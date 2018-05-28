Araştırmaya Göre YouTuber'lar, İzleyicilerini Obez Yapıyor!

İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre ünlü YouTuber'ların büyük bir çoğunluğu, gençleri obeziteye sevk ediyor.

Zamanın büyük bir çoğunluğunu bilgisayar başında veya elde telefonla geçirmenin insanı hareketsizleştirdiğini ve kilo almasına sebep olduğunu zaten tahmin edebiliyoruz. Bununla birlikte Liverpool Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan analizlere göre durum düşündüğümüzden daha da vahim.

Avrupa Obezite Kongresi kapsamında sunulan verilere göre YouTube'dan popüler videolar izleyen gençlerin, izlemeyenlere göre %26 daha fazla atıştırmalık ve sağlıksız yiyecekler tükettiği belirlenmiş.

Tek sağlıksız besine yönlendiren yer YouTube'la sınırlı da değil. Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Zoella ve Afie Deyes gibi fenomenlerin sayfalarında sağlıksız yiyeceklerin paylaşılmasının 176 çocuğa etkisi araştırıldı. Buna göre sağlıksız resimler gösterilen çocukların 448 kalori alırken, bu besinleri görmeyenlerin ise 357 kalori aldığı gözlemlenmiş.