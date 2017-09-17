Münih Teknik Üniversitesi'nde bir ekip, kötü arazi şartlarına uyum sağlayabilen ve uygun fiyatlı elektrikli otomobil geliştirdi. Aracın daha pahalı olan eşdeğerlerine göre performansı hiç fena değil.

Elektrikli araçlar her ne kadar son dönemin gündemine otursa da genellikle pahalı ve asfalt gibi düzgün yol şartlarına ihtiyacı olan araçlar. Her ne kadar Nissan Leaf gibi arazi şartlarında gidebilen kuzenleri var olsa da, bu tip arabaların ise genellikle pahalı ve yarış odaklı yapıldığı biliniyor. Yani şu aralar net bir şekilde düşük gelirli ülkelerin bozuk yol şartlarında kullanabileceği bir elektrikli araç seçeneği yoktu. Ancak Münih Teknik Üniversitesi'nden bir ekip, hem uygun fiyatlı, hem bozuk yol şartlarına uygun hem de modüler bir elektrikli aracın testlerine Gana'da başlayacak.

Dörtçeker ve yüksek boyutlu lastikleri sayesinde bozuk arazi şartlarına çok kolay uyum sağlayabilen aracın adı ise "aCar" olarak tanımlanıyor. 80 kilometre gibi bir gidiş mesafesine sahip olan araç, daha pahalı olan rakiplerine göre kısıtlı sayılsa da yüksek torklu çalışmasına rağmen, dengeli olan motoru sayesinde gayet güvenilir bir sürüş sağlıyor. Ayrıca arka tarafının modüler olması sayesinde araç isteğe göre hem insan taşıma modunda hem de yük taşıma modunda kullanılabiliyor.

Aracın Gana'daki testleri tamamlanmış ve yakında Afrika dahil olmak üzere bir çok ülkede satışa çıkması bekleniyor. 10.000 Euro'nun altında bir fiyata satılacak araç ise istenilen başarıyı sağlarsa, arazi şartlarında kullanılabilecek iyi bir elektrikli araba olma seçeneği olacakmış gibi görünüyor. Siz "aCar hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye gelirse alınır mı?