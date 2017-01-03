Arazilerin Canavarı Jeep Wrangler Beklenenden Erken Geliyor

Jeep'in retro tasarıma sahip otomobili Wrangler, sevenleri ile erken buluşacak.

Otomobil dünyasında araziye yönelik araçlarıyla yıllardır en popüler markalardan biri olan Jeep, yenilenmiş Wrangler modeliyle tekrar geri dönüyor. Yeni Wrangler'i yakında düzenlenecek etlinlik ile tanıtılacak olan Jeep, JL kod adı ile gelecek olan araç için Kasım ayında üretime girecek ve ön üretim hazırlıklarınıda daha erken bir tarihte başlayacak.

Jeep, yeni Wrangler modelinin hazırlıkları için Toledo fabrikasındaki ekipmanları revize ediyor ve fabrikayı Nisan ayından itibaret 6 aylığına kısmen kapatacak. Bununla beraber Cherokee'nin üretimi 23 Aralık'ta eski Compass ve Patriot'ın montajının durdurulduğu Chicago'daki Belvidere fabrikasında devam edecek.

Bu durumda iki jenerasyon piyasada yaklaşık 5 ay boyunca Kasım 2017 ile Mart 2018 arası birlikte bulunacak. Bu birlikteliğin daha uzun sürebileceği de iddialar arasında.

Böylece Wrangler ve Cherokee efsanesine yıl sonunda yeniden merhaba diyecek olan firma, iki muhteşem arazi aracını yeniden 2018'de piyasaya sürerek alıcılarını bekleyecek.