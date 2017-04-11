Arçelik A. Ş. bugün yaptığı basın duyurusunda Türkiye'nin ilk Quantum Dot televizyonununu ürettiğini açıkladı.

Ülkemizin önde gelen elektronik üreticilerinden Arçelik daha önce Türkiye'nin ilk OLED ekrana sahip televizyonlarından birini ürettiğini duyurmuştu. Şimdi ise Arçelik bir ilke daha imza atarak Türkiye'nin ilk Quantum Dot ekran teknolojisine sahip televizyonunu ürettiğini duyurdu.

Arçelik'in yeni Quantum Dot ekrana sahip olan televizyonu Quantum Dot teknolojisi sayesinde sadece 1 nanometre boyutundaki kristallerden oluşarak ekrana daha fazla kristalin renk vermesini ve böylelikle görüntünün kullanıcılara hem daha iyi görünmesini hem de renkleri en doğru şekilde verebilmesini sağlıyor.

Aynı zamanda Arçelik'in belirttiğine göre bu yeni televizyonlarda Quantum Color Gamut özelliği kullanıyor. Arçelik, bu özellik sayesinde en gerçekçi beyaz ve en canlı renklerin görünmesini sağlıyor. Öte yandan QHDR ile dinamik parlaklığa da sahip olan televizyonların satış fiyatı da açıklanmış olacak.

Arçelik Quantum Dot TV Fiyatları

Arçelik tarafından açıklanan bilgilere göre yeni Quantum Dot TV'nin 55 inç ekrana sahip modeli 5999TL, 65 inç ekrana sahip modeli ise 8999TL fiyatıyla yakın zamanda tüketicilerle buluşacak.