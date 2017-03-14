ArcheAge İnsan Doğasını Birebir Yansıtıyor!

ArcheAge'ın beta sürümünün sona ereceğinin açıklanmasının ardından, ArcheAge evreninde "psikoloji tezlerine" konu olabilecek bir araştırma yapıldı.

XL Games'in geliştirdiği MMO ArcheAge, çoğu oyun otoritesi tarafından yüksek puanlara layık görüldü ve yapım, 270 milyondan fazla kişiye ulaştı. ArcheAge, 2014 sonbaharında açık beta sürüm olarak oyun müdavimlerinin beğenisine sunuldu.

Yapımın beta sürümü son derece etkileyici biçimde sona eriyor. XL Games'ın oyunun tüm ilerlemesini sıfırlıyor. Ancak araştırmacılar, yapıma tam anlamıyla bir psikolojik araştırma gözüyle bakıyor. Bazı analistler 270 milyon kullanıcının davranışlarını analiz etti.

ArcheAge beta oyunu oyuncuların ilerlemesini sıfırlayan bir "yok oluş" ile sona eriyor. Ancak araştırmacılar, oyun silinmeden önce insanların nasıl davrandıklarını belirlemek amacıyla "270 milyon kayıtlı oyuncuyı" analiz etti. Dünyanın sonu fantastik bir zombi kıyametiyle son ermiyor. Zaten konu da bu değil: Oyuncuların, “kıyamet” yaklaştığında gerçekleştirdiği eylemler...

Analister, "Oyuncuların tepkilerin gerçek dünyada sergilediği davranışlardan çok da uzak olmadığını" belirtti. Analistler, “Dünya Silinecekse Elma Ağacı Yetiştirmem" olarak isimlendirdikleri bir araştırmaya imza atıyor.

Rapor oldukça ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkıyor, ancak özetleyelim: Bazı oyuncular, dünyanın silineceğini öğrendikçe anti-sosyal davranışlarda hatta aşırı sapkınlıklarda bulunuyor. Oyundaki araştırmacı sınıfı, bilgi arama faaliyetlerinden vazgeçiyor çünkü dünyanın sonu geldiğinde hiçbir bilginin önemli olmadığını varsayıyorlar. Bazı karakterler ise sosyal becerileri gelişiyor ve diğer oyuncularla, daha çok etkileşim kurmaya karar veriyor. Çünkü bazı şeyleri başarmak için son şansları olduğuna karar veriyorlar. Bazı oyuncular da, diğerleri ile olan husumetlerini bitirme kararı alıyorlar. Kısacası bir MMO oyunu, gerçek dünyayı tam olarak betimliyor.