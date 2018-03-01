Archos, Google Asistan’la Uyumlu Akıllı Ekran Geliştirdi

Archos akıllı ekranı, Google Asistan’ın söylemek istediklerini ekranda görüntü olarak gösterecek.

Son dönemlerde Google, Asistan uygulamasının üzerine büyük zaman harcıyor ve hızla geliştirmeye devam ediyor. Bu durum uygulamanın daha fazla firma tarafından kullanılmasını ve desteklenmesini sağladı. Telefon, tablet ve farklı teknoloji ürünleri üreten Archos, Google Asistan destekli akıllı ekran geliştirdi. Ayrıca firma kendi Android tabanlı tabletlerinde ve telefonlarında bu akıllı ekranın uygulamasını kullanmaya başlayabilir.

Teknolojinin farklı alanlarda her geçen gün ismini duyurmaya başlayan Archos, MWC 2018’de Google Asistan destekli akıllı ekranını tanıttı. Firma’nın “Merhaba” adı altında tanıttığı akıllı ekranı kullanarak Google’dan hava durumu yemek tarifleri ve haberler gibi çeşitli şeyleri takip edebilirsiniz. Geliştirilen bu akıllı ekran sayesinde Asistan’ın söylemek istediklerini duymak yerine, arama sonuçlarınızı bir ekranda görüntüleyebileceksiniz.

Kısaca ürünü anlatmak gerekirse Google Home Mini’nin ekranlı versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. “Merhaba” olarak adı altında tanıtılan cihazda haparlör Google Home Mini’den iki kat daha yüksek. Kaliteli bir müzik deneyimi sunacak olan akıllı ekran, evinizle kolay uyum sağlaması için ahşap bir tasarıma sahip. Bunun yanı sıra cihaz; 2GB RAM, 16GB depolama alanı, 1080p, IPS ekran, 4000mAh pil ve görüntülü görüşmeler için 5 megapiksel kamera gibi donanım özelliklerine sahip. 7 ve 8.4 inç olarak piyasaya sürülecek akıllı ekranlar 130 ile 200 dolar arasında satılacak.