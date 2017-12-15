Arif V 216'dan İlk Uzun Fragman Geldi

Cem Yılmaz'ın en nadide eserlerinden G.O.R.A ve A.R.O.G'un devam filmi olan Arif V 216'dan ilk uzun fragman geldi.

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü‘nün oturduğu senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Arif V 2016'dan yeni fragman birkaç saat önce YouTube semalarına düştü. İlk olarak görsel efektlerin daha fazla kullanılmasının göze çarptığı fragmanda, güzel bir bilim-kurgu-komedi üçlüsünü izleyeceğimizin sinyalleri bulunuyor.

5 Ocak 2018'de vizyona girecek film öncesi birkaç fragmanın daha yayınlanması beklenirken bu ilk fragmanda göze çarpanları ve filmin konusunu kısaca belirtelim. İlk olarak G.O.R.A'yı izlediysenin 216 adlı robot arkadaşı biliyorsunuzdur. İşte o robot arkadaş bu filmde gezegenimize geliyor ve Arif'e insan olmak istediğini söylüyor.

Daha sonra gördüğümüz kadarıyla Garavel abimizin de dahil olduğu hikayede eski İstanbul, kötüler, Zeki Müren, Tarkan'ın "Kuzu Kuzu" şarkısı ve Erşan Kuneri'yi bol bol izleyeceğiz. Hafiften bir Wolverine göndermesi de gözümüzden kaçmadı.