Cem Yılmaz, yeni filmi Arif V 216 vizyona girmeden önce heyecanımızı artırmaya devam ediyor. Şimdi de 108 Arif, 108 216 kostümü giyen 216 insanla beraber filmi önceden izleyecekler.

Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden birisi olan Cem Yılmaz’ın 5 Ocak’ta karşımıza çıkacak filmi Arif V 216 için yeni bir video paylaşıldı. Ozan güven ve Cem Yılmaz’ın birlikte yer aldığı videoda, bir duyuru yapıldı. Duyuru kapsamında, Cem Yılmaz ve Ozan Güven’le birlikte Arif V 216’yı vizyon tarihinden önce izleyebileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey ise, Arif veya 216 olmalısınız.

Eğer filmi önceden izlemek istiyorsanız bir cosplay çalışması yapmanız gerekiyor. Bu çalışmada, en iyi 108 Arif karakteri veya en iyi 108 216 karakterinden birisi olursanız, filmi Cem Yılmaz ve Ozan Güven’le birlikte önceden izleyebileceksiniz. Unutmadan hatırlatalım; seçeceğiniz kıyafeti iyi ayarlayın, çünkü filmi izlerken bu kıyafetleri giymeniz gerekiyor. Anlayacağınız tek bir salonda 108 Arif ve 108 216 ile beraber filmi izleyeceksiniz.

Arif’i canlandırmaya çalışacak arkadaşlara duyuralım; Arif için kıyafet, makyaj, ses gibi özellikler benimsenebilir, ancak ne yazık ki yalnızca ses kurtarmıyor. Cosplay’i yaparken en azından bir Arif bıyığına dikkat edilmesi gerekiyor.

216’yı yapmak çok daha kolay aslında. Başlık ve ten rengi gibi özellikleri doğru bir şekilde yapabilirseniz, 216 çok daha gerçekçi olacaktır.

Peki, cosplay’i yaptım Cem Yılmaz’a nasıl ulaştıracağım diyorsanız, hemen söyleyelim. Fotoğraf veya videoyu, Twitter veya Instagram üzerinden “BENV216” etiketi ile paylaşmanız yeterli. Eğer seçilirseniz onlar sizi elbet bulacaktır.