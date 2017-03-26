Arif V 216'nın Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı!

Gösterime girmesine henüz bir yıla yakın süre olmasına rağmen Arif V 216 hakkındaki detaylar ortaya çıkıyor. Şimdi de kamera arkasından birbirinden komik karelere şahit olduk.

Arif V 2016, hiç şüphesiz Türk sinemasında 2018 yılının en merakla beklenen yapımı konumunda. Gösterime girmesine uzun aylar olmasına rağmen geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanı ile izleyicileri adeta kırdı geçirdi. Şimdi de Arif V 2016'nın kamera arkası görüntülerinden bazı kareler kamuoyu ile paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda KIvanç Baruönü'nün oturacağı filmde Zafer Algöz, Ozan Güven, Seda Bakan, Çağlar Çorumlu, Gupse Ozay, Mert Fırat, Farah Zeynep Abdullah, Sadri Alışık ve Ediz Hun yer alıyor. İLGİLİ HABER Arif V 216'dan İlk Fragman! iPhone 7 Hediyeli 18X Zoom Yapabilen Akıllı Telefon Lensi İncelemesi Videomuz İçin Buraya Tıklayın!