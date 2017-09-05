Arılar Neden Doğar Doğmaz İşçi ve Kraliçe Olarak Ayrılıyor?

Arıların doğuştan belirlenen kaderleri hakkında ufuk açıcı bir araştırma yapıldı. Sonuçlara göre arılar, bitkilerden aldıkları moleküller aracılığıyla işçi ya da kraliçe olarak yaşama başlıyorlar.

Böcek dünyasının en mimar karakterli canlıları hiç kuşku yok ki arılardır. Yıllardır söylendiği gibi dünyadaki calı türlerinin devamlılığı açısından oldukça önemli bir role sahip olan arılar, üstelik bitkilerden hayvanlara doğru giden besin zincirinde kendilerini yem etmeden yaşıyorlar. Ancak kaderleri doğuştan belirleniyor: Bir arı doğar doğmaz işçi ya da kraliçe arı olarak yaşamaya başlıyor.

Bilim insanları, arıların sırlarla dünyasına dair yapılan araştırmalara bir yenisini daha eklediler. Bu araştırmayı diğerlerinden ayıran şeyse arıların kaderlerini neyin etkilediğini bulmaları oldu. Başlamadan önce belirtmek gerekiyor: İşin içince fazlasıyla biyoloji, kimya ve anatomi var.

Çin'de bulunan Nanjing Üniversitesi’nden araştırmacılar, bitkilerdeki mikroRNA takviyeleri ile gelişen bal arısı larvalarını inceleme altına aldılar. Bu arılar, bolca arı sütü ile beslenen diğer yavrulara göre daha yavaş gelişiyorlar ve küçük vücutlara sahip oluyorlar. Bulgular, arıların basit görünen fakat karmaşık kast sistemini bitkilerdeki bir gen düzenleme mekanizmasına bağlıyor. Çalışmanın lideri Dr. Xi Chien şunları söylüyor: “Bal arısının gelişiminde bitkilerdeki mikroRNA’ların rol alması, iki tür arasındaki evrimsel birlikteliğin başarısıdır.”

Son yıllarda tarımsal ilaçlama teknolojilerinde yer alan bazı maddelerin, bitkilerin genetiğinde önemli değişiklere yol açtığı ve bu durumun arı popülasyonunu ciddi tehlike altına soktuğu söyleniyor. Eğer yapılan uyarılara kulak asılmaz ve gerekli önlemler alınmazsa, arıların tüm yaşam için oynadıkları önemli rol tehlike altına girecek. Bilimsel verilere göre insanlık olarak bunun sonuçlarından nasibimizi almamız o kadar da uzun sürmeyecek.