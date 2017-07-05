Arıların Başındaki Bu Üçüz Noktalar, Meğer Süper Gözlermiş!

Arıların renkleri nasıl algıladıklarına ilişkin araştırmalar, bugün kullandığımız kamera teknolojilerini iyi bir şekilde geliştirmemizi sağlıyor. Yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre arıların, bilinen iki gözlerinin dışında üç farklı göze daha sahip oldukları anlaşıldı.

Canlıların renkleri nasıl gördükleri her zaman bilimin merak konusu olmuştur ve doğadaki muazzam mühendislik, günümüz teknolojisinin en büyük ilham kaynağıdır. Araştırmacılar, arıların çiçek renklerini doğrudan algılayan iki ana gözünün yanı sıra, başlarının üzerinde üç ayrı göze daha sahip olduklarını keşfettiler. Bir reseptör mantığıyla çalışan gözler, “ocelli” olarak adlandırılıyorlar. Şimdiye kadar ocelli birimini arıların havada sabit durabilmek için kullandıkları biliniyordu ancak, bundan daha fazlası oldukları anlaşıldı.

Avustralya'da RMIT Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı keşifte ekibe liderlik yapan Jair Garcia, "Arılardaki ocelli gözleri, ışığın ve renk algısının beyinleri tarafından doğal olarak algılanmasına izin veriyor, bu organ onların renkleri daha kaliteli bir şekilde algılamalarını sağlıyor. Ocelli'den gelen bilgilerin diğer iki gözün gördüğü görüntülerle birleştirilmesi görevi ise beyne düşüyor” açıklamasında bulundu.

Bu zamana kadar arıların, renk düzeltmeleri yapmak için insanlar gibi çalışan bir algısı olduğu düşünülüyordu. Bu mantık, ortam ışığını ve dolayısıyla renkleri düzeltmek için fotoğraflardaki beyaz ışık dengesini ayarlamaya benziyor. Yeni araştırmanın ortaya koyduğu verilere göre arılar, aslında bambaşka bir şekilde görüyorlar: Ocelli'den gelen veriler ana gözlerden gelen görüntülerle beyinde birleşip en doğru görüntüyü oluşturuyorlar.

Söz konusu üç küçük göz, gökyüzünden gelen ışığı ölçüyor ve buna göre, çiçek renklerini doğru bir biçimde tanımlanması için gerekli düzenlemeleri yapıyor. Sürekli polen avında olan bir canlı için bu paha biçilemez bir teknoloji olsa gerek.

Araştırmacılara göre geleceğin kameraları, robotları ve droneları ortam ışığını algılamak için ocelli benzeri birimlerle donatılabilirler ve aynı zamanda söz konusu sensörlerin enerji dostu olması da muhtemel. Araştırmanın detayları için şuraya tıklayabilirsiniz