Arjantin 44 Mürettebatlı Denizaltısını Arıyor

Arjantin, içerisinde bulunan 44 mürettebatıyla kayıplara karışan San Juan adlı denizaltısını arıyor.

Arjantine ait 1983 yapımı denizaltıya 15 Kasım tarihinden beri ulaşılamıyor. Arjantinli arama kurtarma ekibi fırtınalı havaya rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor. San Jorge Körfezi'nden yola çıkarak Buenos Aires yakınlarındaki Mar del Plata'ya giden araca ne olduğu yönünde hiç bir bilgi alınamıyor. Arama çalışmalarına NASA, P-3 explorer uçağıyla ABD ise P-8A Poseidon keşif uçağıyla katkıda bulunuyor.

Arjantinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada yetkili subayla herhangi bir iletişimin sağlanamadığı belirtiliyor. Deniz kuvvetleri sözcüsü Enrique Balbi gazetecilere verdiği demeçte, "Arama yapan teknelerin ve uçakların sayısına rağmen yer tespitinin oldukça zor olduğunu" ifade etti.

Balbi, denizaltının iletişimin aksamasına neden olan teknik bir arıza yaşadığını umduklarını belirtirken protokollere göre denizaltıların teknik bir sorun olduğunda yüzeye çıkarak hareket etmeleri gerekiyor.