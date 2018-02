Arjantin'de Yakınında Yıldırım Düşen Çocuğun Ölümden Dönüşü

Arjantin'de bir çocuğun yaşadığı evin yakınında yıldırım düştü ve çocuğun ölümden dönüşü kameralara an be an yansıdı.

Arjantin'de gök gürültülü sağnak yağış esnasında, 12 yaşındaki oğlunu elindeki şemsiyeyle oyun oynarken çeken anne neredeyse oğlunun feci şekilde ölümüne tanıklık ediyordu. Evin tavanından akan suyla eğlenen ve annesine pozlar veren genç Arjantinli adeta feleğin çemberinden döndü. Dilerseniz sahne sahne incelemeden önce videoyu bir izleyelim. İLGİLİ HABER Amazon, Mini Yağmur Ormanı Kürelerini Tamamladı Videoda gördüğünüz üzere o kadar dehşetli bir ses ve görüntü var ki çocuğun ve annesinin ne kadar korktuğunu tahmin etmek zor değil. Bununla birlikte fırtınalı ve gök gürültülü havalarda şemsiyenin yıldırımı çekip çekmediği tartışmaları da bu sayede tekrardan gündeme gelmiş oldu. Yıldırımdan önce, evin yanından şimşeğin çaktığını görebiliyoruz. Gelen ilk şimşek sonrasında ilk yıldırım da düşüyor. Hemen ardından ikinci yıldırım iniyor. Üçüncü ve diğerlerine göre en şiddetli yıldırım iniyor ve anne ile oğul dehşete kapılıyor. Yaşanan bu doğa olayı sonrası, videoyu çeken annenin yaptığı açıklamaya göre evde elektronik bütün cihazların hurdaya döndüğü söylenmiş. 'Ucuz kurtulmak' deyiminin hakkını veren bu olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

