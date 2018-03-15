Oldukça Popüler Jurassic dönem (dinozorlar dönemi) hayatta kalma oyunu ARK, War Drum Studios’tan gelen bir haber ile fanatiklerini sevindirdi.

Gelen habere göre bu bahar ARK, mobil bir sürüm ile piyasaya geliyor. Konsol ve PC’de olduğu gibi mobilde de ‘tam çevrimiçi' deneyim sunacak olan oyun, iOS ve Android’e uyumlu versiyonu ile ücretsiz olarak piyasaya sunulacak.

ARK: Survival Evolved’in bir çok özelliği daha küçük ekranlara optimize edilerek, yeni kullanıcı arayüzü ile biz oyun severlere daha hızlı ve rahat bir oyun deneyimi sunacak. İnternette dolaşan oyun içi videosu ile oldukça iddialı olduğu her halinden belli olan oyun, daha şimdiden büyük bir heyecana sebep oldu. Yalnız akıllarda tek bir soru var bu video 'troll' mü gerçek mi?

Mobil versiyonun bir parçası olarak oyuncular; sınırlı eşyalar almak, yeni yapılar inşa etmek, favori eşyalarınızı ölünüzden geri alabilmek için ücretli olarak da sunulabileceği tahmin edilen ‘Amber’ denilen madeni kullanabilecek. Yani oyun, mobil dünyada alışık olduğumuz tercihe göre gerçek para harcanabilecek bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

Oyunun iOS versiyon kayıtları, kapalı bir beta sürümü olarak bugün başlatıldı. Siz de bu oyunu herkesten önce oynamak istiyorsanız ve Jurassic dönemi hayatta kalma oyunlarına ilgi duyuyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Eğer siz de oyunun kapalı betasına katılmak istiyorsanız buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.