Arka Parmak İzi Sensörlü iPhone 8 Prototipi Göründü!

iPhone 8'in arka parmak izi sensörü bulunan prototipi gün yüzüne çıktı. Görüntüler çıkar çıkmaz önemli isimler telefonu yalanladı.

Dün, internette çok beğenilmiş iPhone 8 görüntüleri ortaya çıktı. Yeni iPhone 8 görüntüleri Touch ID’nin telefonun arkasında olduğunu gösteriyor. Apple logosunun hemen altında bulunan parmak izi okuyucu, bütün halinde telefonu güzel gösteriyor. Elde edilen görüntüleri tweet'leyen Benjamin Geskin, cihazların iPhone 8 prototipine dayandığını söyledi.

Görseller, İlk olarak Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yayınlandı. Geskin, iPhone 8’in böyle görünmeyeceğini söylerken, tüm kaynaklarının bu tasarımın yanlış olduğunu söylediğini bildirdi. Telefonun ön tarafında her hangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Ayrıca yine ön yüzündeki ince çerçevesi ile cihazın çok şık durduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 8’in arka tarafında dikey olarak yerleştirilmiş kameralar yer alıyor. Kameraların hemen altında ise flash bulunuyor. Alüminyum bir çerçeveye sahip olduğunu gördüğümüz prototipin kablosuz şarj biriminde parazitleri önlemek için cam tasarıma sahip olduğu söyleniyor. iPhone 8’in bu konsept görüntüleri çok hoş gözükse de, gerçek telefonla nasıl olacak bilmiyoruz. Yine de gelmesi beklenen özellikler göz önüne alındığında üç aşağı beş yukarı bu tasarıma benzer bir telefon görebiliriz.

Tüm kaynaklarım, bu telefonun yanlış olduğunu söylüyor. iPhone 8, bunlara benzemeyecek.