Arkadaşının ÖSYM tercihine müdahale eden genç, IP adresi üzerinden yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen ilginç olayda, bir nevi arkadaşlık dramı yaşandı dersek yanlış olmaz. Geçtiğimiz yıl LYS sınavından yüksek bir puan olan 18 yaşındaki Enes Mollaahmetoğlu, hayalindeki bölüm olan İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğini ilk tercihi olarak yazdı. Fakat sonuçlar açıklandığında, Mollaahmetoğlu büyük bir şok yaşamıştı. Zira kazandığı yer, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Bölümü'ydü.

Enes'in şok geçirmesine sebep olan şey ise, bu üniversiteyi ve bölümü, tercih listesine yazmamış oluşuydu. Hemen böyle bir tercih yapmadığı yönünde ÖSYM'ye itirazda bulunan Enes'in ÖSYM profili incelenmeye alındı.

Suçlu, IP Adresinden Bulundu

Enes'in TC kimlik numarasının ve şifresinin girildiği tarih ve saatleri, sistem üzerinden incelemeye başlayan ÖSYM, IP tespiti yaparak şifrenin nereden girildiğini belirledi. IP, Gaziosmanpaşa'da bir eve ait modemden alınmıştı ve söz konusu modemin sahibi Enes'in komşusuydu.

Evde yaşayan Muhammed B, Enes ile sınıf arkadaşıydı ve Enes'le ÖSYM tercihlerinin yapıldığı sırada kavga ettikleri için onun tercihlerini değiştirdiğini kabul etti. IP adresinden tespit edilip yakalanan Muhammeb B, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.