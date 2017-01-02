Arkadaşınızın Torrentten Ne İndirdiğini Gösteren ‘Tehlikeli’ Site: Ne İndirdiğini Biliyorum

iknowwhatyoudownload.com isimli site, torrent üzerinden indirdiğiniz tüm dosyaların kayıtlarını tutuyor.

Aranızda ‘Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum’ filmini izleyen var mı? İşte o filmin torrentle alakalı olan versiyonu için iknowwhatyoudownload.com’u söyleyebiliriz. Bu site, torrent üzerinden indirdiğiniz tüm dosyaların kaydını tutuyor. Üstelik yalnızca sizin değil, arkadaşlarınızın indirdiği dosyaları da bu site sayesinde öğrenebilirsiniz.

Basit bir çalışma prensibi olan siteden faydalanabilmeniz için arkadaşınızın IP adresini bilmeniz yeterli. Aslında tam olarak bu da yetmiyor. Şöyle ki Facebook’taki bir arkadaşınızı, içinde kendi oluşturduğunuz bir bağlantıya tıklatıp bu adrese gitmesini sağlayacaksınız. Arkadaşınız bağlantıya tıkladığında sanki bir siteye gidiyormuş gibi zannedecek fakat bilmediği şu ki, bu tıklamayla birlikte takip edilmeye başlanacak.

Özetle çoğu kimse, torrentten indirilen dosyaların gizli tutulduğunu düşünür. Fakat bu site, yapacağınız ufak bir yönlendirme ile arkadaşınızın tüm torrent maceralarını ifşa etmenizi sağlıyor. Yalnız sistemin tam olarak çalışması için arkadaşınızın IP adresini gizlediği bir araç kullanmaması gerekiyor (VPN gibi). Tabii bu sizin için de geçerli; eğer torrentten kimsenin öğrenmesini istemediğiniz dosyalar çekiyorsanız ve de ifşa olmak istemiyorsanız, IP adresinizi gizlemenizde fayda var.