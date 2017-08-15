Arkadaşlarınızı Sinirden Kudurtacak 5 Sahte Virüs Şakası

Yakın arkadaşlarımıza ağır şakalar yapmayı severiz. Özellikle de aldıkları pahalı bilgisayarlar üzerine her zaman bir şaka yapmak aklınıza gelmiştir. Fakat gerçekten bozarım endişesiyle böyle şakalar yapmazsınız. İşte arkadaşlarınıza şaka yapmakta kullanabileceğiniz 5 sahte virüs!

Günümüzde artık her şer akıllı telefonlara, tabletlere ve kişisel bilgisayarlara bağımlı halde. O yüzden şakanın bile komiği bilgisayar üzerine yapılan şakalar olmaya başladı. Bu yüzden sizin için arkadaşınızın bilgisayarına virüs bulaşmış gibi şaka yapabileceğiniz 5 sahte virüsü listeledik. Ancak korkmayın, bunlardan hiçbiri gerçekten virüs değil. Sadece işin yazılım kısmını bilmeyen arkadaşlarınızı korkutabileceğiniz küçük yazılım dizileri. Ancak yine de ben anlamam, ben bozarım diyorsanız bunlarla uğraşmamanızı tavsiye ederiz.

Not: Bu şaka virüslerinin hepsi Windows sürümleri için geçerlidir. Mac bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışmaz.

BAT Dizini Sahte Virüsü

Bat dosyaları aslında sisteminizin MS-Dos alt yapısında belirli şeyleri çalıştırmanızı sağlayan dizin dosyaları olarak tanımlanabilir. Ayrıca Windows sisteminin yazılımsal altyapısını biraz olsun biliyorsanız, Bat dizinlerinden gerçekten korkutucu ve virüs gibi görünen korkutucu ancak bilgisayara zarar vermeyen dosyalar yaratabilirsiniz. Bizim önerdiğimiz şaka ise şöyle. Öncelikle bu linki sağ tıklayıp "Bağlantıyı farklı kaydet" e tıklayın. Farklı kaydetme tipi olarak da "Tüm Dosyalar" ı seçin. Sonra farklı kaydettiğiniz dosyanın adını arkadaşınızın açacağı bir isimle süsleyin. Ardından da dosya uzantısını ".txt"den ".bat" a çevirin. Dosyanın bilgisayara yapacağı şey ise açıldığında bir süre yazılar döndürüp bilgisayarı otomatik kapatmaya alması olacaktır. Yeterince güldükten sonra "Windows tuşu+R" ye basıp "shutdown /a" yazmanız yeterli. Bu kapatma işlemini anında durduracaktır.

Sahte Mavi Ekran Yazılımı

Kurbanınızın bilgisayarına mavi ekran verdirtmekten daha kötü bir şaka olabilir mi? Bunun için de hazır bir dosya mevcut. Bu linki yukarıdaki ile aynı şekilde sağ tıklayıp farklı kaydediyorsunuz. Ardından uzantısını ".txt"den ".bat" a çeviriyorsunuz. Dosyayı çalıştırdığınız anda bilgisayarın mavi ekran vermesini sağlıyor. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınız anda da ortada hiç bir sorun kalmıyor. Yalnız bu şakayı yapacağınız kişiye yaparken eğer önemli çalışmaları varsa onları kaydedip bu şakayı yapmanızı tavsiye ederiz. Şaka yapacaksınız diye arkadaşınızın önemli çalışmasının kaybolmasını istemezsiniz.

Bonus: Dosya İkonunu Değiştirme

Yukarıda ".bat" dosyasıyla yapılan basit şakalara değindik. Ancak bilgisayarına gelecek zararlardan endişe duyan birisine muhtemelen bu dosyaları tıklamasını sağlayamayabilirsiniz. Öncelikle hazırladığınız sahte virüs dosyasını "C"nin veya "D" nin içinde bulunamayacak bir yere atın. Ondan sonra hazırladığınız dosyaya sağ tıklayıp "Masaüstüne Gönder(kısayol oluştur)" seçeneğine tıklayın ve masaüstünde dosyanın kısayolunu oluşturun. Daha sonra oluşturduğunuz kısayola yine sağ tıklayıp önce "Özellikler" daha sonra "Simge Değiştir" seçeneğine tıklayın. Burada genel olarak özgürsünüz. Ancak Chrome gibi bilgisayarınıza sonradan yüklenen bir programın simgesini koymak için önce açılan pencere içerisinden "Gözat" seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra "Program Dosyaları(x86)" klasörü içinden, "Google" klasörünü oradan da "Chrome" klasörü içerisindeki "Chrome.exe"yi seçiyoruz. Bu sayede Chrome'un ikonunu seçtiğiniz klasöre verebilirsiniz.

EICAR Test Dosyası Şakası

EICAR Test dosyası aslında antivirüs programlarının etkinliğini test etmek için kullanılan bir test dosyası. Bilgisayarınız için tamamen zararsız. Ancak Windows'un içine gömülü olan antivirüs programı dahil neredeyse tüm antivirüs programlarının tepki verdiği bir dosya. Şaka yapmak istediğiniz arkadaşınızın bilgisayarına bu dosyayı indirebilir ve anında paniklemelerini sağlayabilirsiniz. EICAR Test Dosyasını indirmek için bu linke tıklamanız yeterli.

Uzun Süren Sahte Güncelleme Şakası(FakeUpdate)

FakeUpdate, farklı işletim sistemlerinin güncelleme görüntülerini gerçekten güncelleme yapıyormuşcasına göstermeye yarayan bir web sitesi. Mac, Windows ve hatta Steam güncellemesine ait güncelleme görüntülerini bulabileceğiniz site, listemiz içerisinde Mac bilgisayarı olan arkadaşlarınıza da yapabileceğiniz tek şaka. Siteyi açın, arkadaşınızın işletim sistemine uygun olan güncellemeyi seçin, site tarayıcınızda açıkken klavyenizden F11 tuşuna basarak siteyi tam ekran yapın ve arkanıza yaslanıp olanları izleyin. FakeUpdate'e bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Arkadaşınız İçin Hata Penceresi Oluşturabilirsiniz

Bu noktada işi biraz abartıp, arkadaşınızın bilgisayarı için nasıl sahte hata penceresi üreteceğinizi göstereceğiz. Öncelikle bilgisayarınızdan "NotePad" uygulamasını açın. Açtığınız NotePad sayfasında yazı yazabileceğiniz alana şu kodu kopyalayın:

x=msgbox("Mesaj Kutusunda çıkmasını istediğiniz başlık", (Buton için gerekli sayı)+(İkon için gerekli sayı), "Hata Pencerenizde yazmasını istediğiniz hatanın yazısı")

İkon ve butonların olduğu yere parantezli yerleri silip, karşılığına doğru sayı değerini gireceğiz. Butonlar kişinin tıklayıp işlem yapacağı "Tamam" ya da "Kapat gibi seçenekler. Hangi butonların olmasını istediğinize göre sıralı liste ve karşılığı şöyle:

0 — Sadece"Tamam" butonu

1 — "Tamam" ve "Kapat" butonu bir arada

"Kapat" butonu bir arada 2 — "İptal", "Yeniden Dene", ve "Önemseme" butonu bir arada

3 — "Evet", "Hayır", ve "Kapat" butoları bir arada

"Kapat" butoları bir arada 4 — "Evet" ve "Hayır" butonları bir arada

"Hayır" butonları bir arada 5 — "Yeniden Dene" ve "Kapat" butonları bir arada

İkonlar ise hata ekranınızdaki hataların ne seviyede olduğunu gösteren görseller. İkonlar için sayı değerleri ve karşılığı ise şöyle:

0 — İkon Yok

16 — Kritik Hata İkonu

32 — Soru İşareti İkonu

48 — Dikkat İkonu

64 — Bilgi İkonu

Yani örnek olarak şöyle yazabilirsiniz:

x=msgbox("Bir Hata Oluştu", 5+48, "Bilgisayarın kapatılması gerekiyor")

İsterseniz hata pencerenizin bir seçenek seçildikçe yeni hata penceresi çıkartmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda verdiğim metni "NotePad" penceresi içerisinde bir alt satıra yeniden kopyalarsanız, hata penceresi kapatıldığında, kaç alt satıra kopyaladıysanız o kadar arka arkaya hata verir. Örnek olarak şöyle bir görüntünün olması gerekiyor:

Her şey hazırsa yapmanız gereken tek şey "Dosya" seçeneğinden "Farklı Kaydet" e tıklamanız, dosyanın ".txt" olan uzantısını ".vbs" olarak değiştirmeniz, farklı kaydetme tipine de "Tüm Dosyalar" olarak seçmeniz. İster siz dosyayı çalıştırın ve arkadaşınızın bunlardan kurtulmaya çalışmasını izleyin, ister yukarıda "Bonus" maddede anlattığımız gibi dosyayı masaüstüne kısayol atayıp, ikonunu "Chrome" ikonuyla değiştirin ve arkadaşınız her tıkladığında neye uğradığını şaşırsın.

Son bir öneri olarak ise bu şakaları eğer arkadaşlarınıza yapacaksanız yanlarında durmanızı öneriyoruz. Her ne kadar bu yöntemler arkadaşınızın bilgisayarına zarar vermeyecek olsa da, arkadaşınız önemli bir çalışma sırasında paniğe kapılıp bilgisayarını yeniden başlatırsa önemli dosyalarını kaybedebilir. Her şaka gibi burada da şakanın, arkadaşlarınıza büyük sıkıntılar açmaması sizin elinizde. İyi eğlenceler!