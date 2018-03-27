GetContact uygulaması yalnızca sizi değil, özellikle de rehberinize kaydettiğiniz insanların sırlarını tehlikeye atıyor.

Ülkemiz dahil tüm dünyada kısa sürede çok popüler olan GetContact uygulaması, beraberinde pek çok da tehlike getiriyor. Bu tarz uygulamaların tüm rehberinize eriştiğini daha önceki yazılarımızda anlattık. Arkadaşlarınızın sizi rehberine nasıl kaydettiğini görmek isterken, uygulama size verdiğinden daha fazlasını geri alıyor. Rehberdeki tüm numaraları veri tabanına ekleyen GetContact’ta kendi numaranızı silebiliyor olsanız bile, rehberinizde karşı tarafa verdiğiniz sayısız numara öylece kalakalıyor.

Ekşi Sözlük yazarı “kral leopoldun kongolu arkadaşı”, GetContact uygulamasının potansiyel tehlikelerinden bahsetti. Bazı insanların bir kişiyi kaydederken onu takma ismiyle kaydettiğinden bahseden Ekşi Sözlük yazarı, bu durumun özel bilgileri açığa çıkarabileceğini belirtti. Örneğin, bir arkadaşınız sizinle eşcinsel olduğunu paylaştı. Arkadaşınızın isminin yanına lgbt şeklinde kaydettiğinizde GetContact uygulaması, bu numarayı tüm dünyaya duyurmuş oluyor. Bu bilgiyi öğrenmemesi gereken kişilere bile.

Numaran zaten bulunmuştur senin?

Bazı insanlar, numaranızı tüm dünyayla paylaşmıyormuş gibi bir de bu konuda üste çıkmaya çalışırlar. “Numaran zaten bütün e-ticaret sitelerinde vardır senin” gibi açıklamalarla yaptığı hatayı hata değilmiş gibi gören bazı insanlar var. Size numarasını veren kişiler, bu numarayı tüm dünyayla paylaşabilirsin diye vermiyorlar. Kişilerin kendi özel numaraları olduğu için, bu paylaşımı yalnızca kendileri yapabilir. Sizin, bütün arkadaşlarınızı hiçe sayıp sevgilinizin sizin hakkında ne yazdığını öğrenme çabanız, başka birisi için çok kötü bir sonuç doğurabilir.

Örneğin mesleğini gizleyen birisini ismi ve mesleği şeklinde telefona kaydederseniz, o kişinin sırrını paylaşmış oluyorsunuz, bu da kesinlikle yapılmaması gereken bir hareket. Facebook’un batışına neden olma ihtimali bile bulunan veri ihlali konusu, son yıllarda iyice kontrolden çıktı. Bu olayların en yakın zamanda bir düzenlemeye girmesi gerekiyor.

GetContact Yasal mı?

GetContact şu anda herhangi bir yasaklamayla karşı karşıya olmasa da uygulamanın hizmet mantığı, kullanıcıların verilerini herkesle paylaşmaya yönelik olduğu için yakında yaptırımlarla karşılaşması bekleniyor. Evet, Facebook da telefon rehberinizdeki en ufak ayrıntıya kadar tüm bilgilerinizi topluyor, ancak en azından bunu sizin tanıdığınız insanlarla paylaşmıyor. GetContact’ın yaptığı şey de tam olarak bu. Son yıllarda kullanıcı verilerinin petrolden bile daha değerli olmaya başlaması, bazı insanlar için çok ciddi sorunlar oluşturuyor.