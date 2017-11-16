İki Kişi Oynayabileceğiniz En İyi Android Oyunları(Ücretsiz)

Arkadaşlarınızla birlikte oynayarak güzel vakitler geçirmenizi sağlayacak en iyi Android oyunlarını listeledik. Listede 5 ücretsiz oyunun dışında 3 tane de ücretli oyun önerisi bulunuyor.

Oyunlar hayatımızın her anına sık sık etki ediyorlar. İster tek başınıza oynadığınız isterse de 1000 kişilik devasa sunucularda yer aldığınız oyunlar olsun, pek çok farklı oyun karşımıza çıkabiliyor. Bu oyunlar arasında iki kişi oynayabildiğiniz oyunların yerini ayrı bir kefeye koymak gerekiyor. Bugün sizlere arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok oyunculu Android oyunları sunacağız. Ücretsiz olan bu oyunlar, son derece eğlenceli yapısıyla arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlıyor.

Funny Basketball

Eğer arkadaşlarınızla birlikte basketbol oynamayı seviyorsanız, bu eğlenceli oyun güzel bir eğlence aracınız olabilir. 2-2 olacak şekilde toplamda 4 kişilik oyunlarla topu potaya sokmaya çalışacaksınız.

BADLAND

Platform oyunlarını seviyorsanız, bu çok oyunculu oyun tam size göre demektir. Birden fazla arkadaşınızla oynayabildiğiniz oyunda, arkadaşlarınızı sabote ederek şansınızı artırabilirsiniz.

4 in a Row

İki oyunculu klasik strateji oyunu arayanlar, bu oyun tam size göre. Hanginizin daha zeki ve pratik olduğunu çözemiyorsanız, kendinizi “SOS” tarzı bu oyunla bir kez daha test edebilirsiniz.

Dots and Boxes

Başka bir zaman öldürme oyunu daha. Bu oyun ilkokul öğrencileri arasında son derece popüler, çünkü kağıt grafikleri oluşturmak için mükemmel bir araç. Oyuncular yatay veya dikey çizgilerle noktaları birbirine bağlayarak ilerliyorlar.

Online Kafa Topu

Arkadaşlarınızla oyun oynamak istediğinizde, bu oyun işinize yarayabilir. Övünmek gibi olmasın ama yapan kişiler çok iyi yapmışlar. Bu oyunları listeye almışken, Kafa Topu’nu da yıldız olarak buraya ekliyoruz.

Ücretli Oyunlar

Bu oyunlar dışında bir de ücretli öneriler yapalım dedik. Çünkü bu kısımda da bir hayli iddialı oyunlar var.

Worms 4

Dünyanın en ünlü oyunlarından birisi olan Worms’un bu oyununa bir şans vermenizi öneriyorum. Eğlenceli dakikalar geçirmenizi sağlayacaktır.

NBA Jam

NBA Jam şimdiye kadar yapılmış en iyi basketbol oyunlarından biridir. Arcade tarzı basketbol oyununu arkadaşlarınızla yerel olarak oynayabilirsiniz. Aynı Wi-Fi veya bluetootha bağlanarak arkadaşlarınızla mücadelenin tadını çıkarın.

Ticket to Ride

Days of Wonder’ın en çok oynanan uyarlamalarından birisiyle karşınızdayız. Dört oyuncuya kadar oynamayı destekleyen Ticket to Ride, şehirleri birbirine bağlayan demiryollarını takip ederek arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir oyundur.