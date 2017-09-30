Arkadaşlarınızla birlikte çevrimiçi oynayabileceğiniz, "space-shooter" türü VR oyunu From Other Suns ücretsiz açık beta olarak 1 Ekim 2017 tarihine kadar indirilebilir durumda.

Oculus Rift ve Oculus Touch setine sahip olarak, arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak beraber oynayabileceğiniz, "space-shooter" türü oyun "From Other Suns" 29 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında ücretsiz ve açık beta olarak kullanıma sunuldu. Bir süredir yayınladıkları oyun içi görsellerden, VR severlerin epey ilgisini çeken oyunun normalden daha kısa 10 bölümlük versiyonunu oynayabileceksiniz.

Oyunun tam sürümünün daha ne zaman geleceği belirtilmese de, şimdilik 10 bölüm olarak oynayabileceğiniz bir versiyonu olsa da, her bölümü yeniden oynadığınızda, bölümler rastgele üretiliyor. Yani oyunu her baştan sona oynadığınızda yeni bir deneyim sunduğunu iddia eden oyunun bir de co-op yani arkadaşlarınızın yardımıyla bölümleri geçmenizi sağlayan moduyla saatlerce eğlence sizi bekliyor.

Eğer Oculus Rift ve Oculus Touch'a set halinde sahipseniz buradaki bağlantı üzerinden indirebileceğiniz oyunu oynamak için gerekli sete ve fiyatına da buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. VR teknolojisi ilk geliştiği alan olan oyunlardaki varlığını güçlü bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? "From Other Suns" gibi oyunları oynamak için Oculus gibi VR setlerine para verilir mi?