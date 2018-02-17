İnternetteki arkadaşlık sitelerinde dikkat çekici profiller oluşturmak isteyen kişiler, profesyonel fotoğrafçılara çekim yaptırmaya başladı.

İnsanlar zaman geçtikçe, ilişki yaşamak için internet sitelerinden partner bulmaya alıştı. Herkes başkalarının önüne geçebilmek için daha iyi profiller oluşturmaya ve kusurlarını saklamaya çalışıyor. Arkadaşlık sitelerinde tanışılan kişilerin profil resimlerinden farklı çıkma durumu sizin veya bir tanıdığınızın başına kesinlikle gelmiştir.

Bir de bu fotoğrafların profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekildiğini düşünün. Fotoğrafçılar, ilk önce hobilerinizi öğrenip ona göre çekim alanları belirliyorlar. Mümkün olduğu kadar doğal fotoğraf gibi çekilmeye çalışılan kareler arkadaşlık sitelerinde daha fazla dikkat çekiyor. Ancak bu durum resimlerin sahipleriyle tanıştığınızda çok daha şaşırtıcı olabilir.

Dünya genelinde daha kaliteli profillere sahip olmak isteyen kişiler profesyonel fotoğrafçılardan yardım almaya başladı. Bu durum, fotoğrafçılar için oldukça karlı bir gelir kapısını beraberinde getirdi. Yeni sektör gelir kaynağı açısından bakıldığında büyük gelecek vaat ediyor. Uzmanlar 2019 yılında profil fotoğrafçılığı üzerinden elde edilen toplam gelirin İngiltere’de 225 milyon pound (1 milyar 100 milyon TL) ve Amerika’daysa 3 milyar dolara (11 milyar 200 milyon TL) ulaşacağını tahmin ediyor.

Ülkemizde de yavaş yavaş kullanılmaya başlayan profesyonel çekimler, ileride arkadaslık siteri kullanımının daha fazla yaygınlaşmasıyla büyük bir sektör haline gelebilir. Peki, siz profesyonel çekimlerle oluşturulan profil resimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?