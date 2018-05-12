Arkadaşlık Uygulaması Tinder’a Konum İzleme Özelliği Geliyor!

Kullanılan en popüler çöpçatanlık uygulaması olan Tinder, birçok kişi tarafından severek kullanılıyor. Bu noktada gelişmeye devam eden uygulamaya yeni bir konum özelliği geliyor.

Tinder, uygulama marketlerinde en çok indirilen arkadaşlık uygulaması olarak görülüyor. Facebook benzeri özelliklerle kendini geliştiren ve daha iyi seviyelere doğru giden uygulama, şimdi de kullanıcıların konumlarını izleyerek onları yakınlarındaki daha fazla kişiyle buluşturmayı planlıyor.

Şu an için test aşamasında olan özellikle ilgili olarak Tinder’ın ürün şefi Jeff Morris, yalnız insanların sosyal hayatlarına daha fazla uzanacak konum izleme özelliğinden bahsetti. Özellik şu an için beta test aşamasında olmasına rağmen op-in olacağını da bilmenizde fayda var. Yani uygulama sizi otomatik olarak üye yapmak yerine, aktif onayınızı bekleyecek.

Tinder’ın uygulamaya geçeceği bu özellik sayesinde kullanıcılar, aynı böyleye tekrar gittiğinde de bildirim alacak. Bununla birlikte kullanıcılar kendilerine bir buluşma yeri ayarlayabilecek ve daha önce bulundukları yeri işaretleyebilecekler. Aynı yerde bulunan kişilerin eşleşebileceği bu yeni özellikle birlikte, uygulama üzerinden tanışan ve buluşan kişilerin sayısının da artacağı düşünülüyor.

Öte yandan listelenen bu mekânlar, OpenStreetMap'in haritalama teknolojisiyle Foursquare ve Mapbox ile işbirliği içinde oluşturuldu. Böylece kullanıcılar, sık ziyaret ettikleri veya keşfetmek istedikleri bölgeleri de listeleyebilecekler. Tinder’ın konum izleme özelliği şu anda test aşamasında olsa da yakın bir zamanda gerçek hayata geçeceğini söyleyebiliriz.