Kapalı Çarşı’da Paha Biçilemeyen Tarihi Eser Ele Geçirildi

Arkeolog polisler, Kapalı Çarşı’da yürüttükleri çalışmalarda yurt dışına çıkarılmak üzere olan bir takım tarihi eserler ele geçirdiler. Bulunan tarihi eserlerden özellikle biri için paha biçilemiyor.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanlı dönemine ait 8.30 metre uzunluğunda ve 30 cm genişliğinde olan 300 yıllık bir hat yazmayı ele geçirdi. Altın yaldızlı ve kuzi yazı türü ile yazılmış Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar peygamberlerin isimleri ve soyağaçlarının yazılı olduğu hat yazma ile birlikte Osmanlı sarayına ait baş kısmı taşlarla süslü okuma çubuğu, Güneydoğu Asya’nın budist manastırlarından çalındığı düşünülen Sanskritçe yazılmış veda metinleri ve 70 sayfalık Hint el yazması ele geçirildi.

Yürütülen çalışmada, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden ekipler, Fatih Kapalı Çarşı’da dükkanı bulunan kişilerden Osmanlı Dönemi’ne ait tarihi eserleri yurt dışına çıkaracakları yönünde bilgi aldı. Bu bilgiler üzerine hızlı hareket eden ekipler, tarihi eser kaçakçılarını takibe aldılar. Takibin üzerine kimliği belirlenen 4 kişinin evleri ve iş yerleri basıldı. Yapılan operasyonda M.A., M.A., N.A, ve H.A. göz altına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen tarihi eserler ise arkeoloji konusunda uzman polisler tarafından incelenmeye alındı.

Bulunan tarihi eserler arasında en dikkat çekici olanı 8.30 metre uzunluğundaki hat yazma oldu. Hat yazmanın devamında Müslümanlığın ilk 4 halifesi Hz. Fatma ve 12 imamın isimlerinin de olduğu ve Kuran’ı Kerim ayet ve surelerinin de farklı yazı stilleri ile yazıldığı anlaşıldı. Osmanlı döneminden kalma değeri paha biçilemeyen bu hat yazmanın 300 yıllık olduğu açıklandı.

Operasyonda bulunan tarihi eserler muhafaza altına alınarak inceleme yapılabilmesi için Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı’na gönderildi. Gözaltına alınan 4 isim, emniyette sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldılar.