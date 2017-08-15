Arkeologlar Mısır'da 3 Antik Mezar Keşfetti!

Arkeologlar, Mısır'ın güneyinde yaklaşık 2.000 yıl öncesine ait üç mezar keşfetti.

Mezarlar, Kahire'nin güneyinde bulunan Minya ilindeki Al-Kamin el-Sahrawi bölgesinde bulundu. Mısır'ın antik eser yetkili çalışanı, bölgede çok daha fazla mezar olabileceğini düşündüklerini ve o yönde çalışmaların artırılabileceğini dile getirdi.

Kaya üzerine oyulmuş bir şaft vasıtasıyla ulaşılan mezarlardan birinde, insan suratını tasvir etmek üzere şekillendirilmiş olan dört lahit bulunuyordu. Bir diğerinde, kazı yapan çalışanlardan biri 6 tane mezar deliği buldu ve bunlardan biri küçük bir çocuk mezarıydı.

Kazı sahasında bulunan kil parçalarına göre mezarların tarihleri 525'te kurulan hanedanlık ile Greko-Romen dönemi arasındaki bir dönemi işaret ediyor. Görevin başkanı Ali el-Bakry, mezarlardan birinde farklı yaşlara sahip kadınların, erkeklerin ve çocukların kalıntılarına ulaştıklarını dile getirdi. Ayrıca yapılan çalışmalar sonrasında bu mezarların, büyük bir kentteki mezarlığı temsil edebileceği düşünülüyor.

Bakanlığa göre araştırmalar devam ederse çok daha fazla kalıntı ele geçirilecek ve bakanlık da araştırmaya devam etmeye niyetli. 2015 yılından beri bu tarz çalışmalar devam ediyor ve daha da duracak gibi gözükmüyor.