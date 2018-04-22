Yapılan açıklamalara göre, Mısır'da antik bir bölgenin kazısı sırasında neredeyse 1900 sene önce yaşamış bir roma imparatorunun büstü bulundu.

Mısır'da yetkililerin yaptığı açıklamalara göre Kom Omb Tapınağı'nda yapılan kazılar esnasında Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius'un büstü bulundu. Kom Ombo tapınağının 2. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Bu dönem, imparator Marcus Aurelius'un yaşadığı dönemler ile kesişiyor. Büstün oraya nasıl ve hangi amaçla taşınmış olabileceği henüz bilinmiyor.

Aynı zamanda, El-Uksur kentinde birçok eski Mısır tanrısının mezarlarına dair kalıntılara da ulaşıldığını belirten Mısır Eski Eserler Bakanlığı, kalıntılar arasında Osiris, Ptah gibi tanrıların da mezar kalıntılarına rastlandığını söyledi. Mısır güneş tanrısı Amun'un da bazı sembollerine dair bulgulara rastlandığını ve tüm bu çalışmaların detaylı ve titiz şekilde devam ettiğini de ekleyen bakanlık, ulaşılan bulgu sayısının artmasını beklediklerini de ekledi.

Mısır'ın turist oranında özellikle 2011 senesinde yaşanan karışıklıklardan sonra azalma olmuştu. Ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri turizm ve bu yeni keşifler ile yeniden turizmin hareketlenmesi umuluyor. Mısır'da özellikle Nil'in uzun kıyıları boyunca var olan onlarca antik kent, piramitler ve mitolojik ögeler turist çekiyor.