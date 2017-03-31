Arkeologlar, Oldukça İyi Korunmuş Bir Mamut Dişi Buldu!

İngiliz arkeologlar, alışılmadık derecede düşük bir gelgit esnasında 2 metre uzunluğunda bir mamut dişi keşfettiler.

Buluş, İngiltere'nin Mersea Adası'nda bulunan Essex sahilinde geçtiğimiz perşembe sabahı, Kıyı ve Gelgit Bölgesi Arkeolojik Ağı (Citizan) tarafından yapıldı. Proje sorumlusu Stephanie Ostrich şans eseri rastladıkları mamut dişi hakkında, "Son derece kırılgan ve oldukça nadir bir bulgu." açıklamasını yaptı. Diş fotoğraflanıp; üzerinden örnekler alındıktan sonra bulunduğu yere geri bırakıldı. Bulunan en eski kalıntıları 4 milyon yaşında olan cinsin son üyelerinin, MÖ 1700'lü yıllarda yaşamış olduğu biliniyor.

Mamut dişi, katılımcıların sahilde uzun bir hat boyunca yürüyüp, bulduklarını kaydettiği "saha yürüyüşü" sırasında, Cooper's sahilinden yaklaşık 1 km uzaklıkta bulundu. Ostrich, çekilen fotoğrafların Londra kaynaklı Citizan ekibinin, üç boyutlu bir mamut dişi yaratmasında yardımcı olacağını ve keşfin bölgedeki diğer bulgularla birlikte değerlendirileceğini belirtti.