ARKit'in Etrafında Hızla Büyüyen En İyi 6 iPhone Uygulaması!

iOS 11 ile Apple kullanıcılarını memnun etmek için gelecek artırılmış gerçeklik uygulamalarının 6 tanesini derledik.

iOS 11 ile ortaya çıkan ve iPhone 8 ile beraber tam anlamıyla işlevsel olacağını düşündüğümüz Ar uygulamalar, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladılar. Apple’ın iOS 11 için geliştirdiği ve küçükten büyüye kadar herkese hitap eden artırılmış gerçeklik uygulama görüntüleri, Techcrunch tarafından paylaşıldı.

Ikea’da satılan eşyaları evinizde denemekten, ofis masanızda oyun oynamaya kadar pek çok aktiviteyi yapabileceğiniz Ar uygulamalarına kısaca göz atalım;

Ikea

Ikea’dan ürün satın almadan önce evinizde nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Lansman başlangıcında 2.000 parça eşya üzerinden evinizi şekillendirebileceksiniz.

Mutfağını Renklendir

Pasta yapmadan tabağınızı pasta ve keklerle doldurmak ister misiniz? Peki, bu pastaların üzerine küçük balinalar ve balonlar eklemek hoşunuza gider mi? Sosyal medyada paylaşacağınız fotoğraflar için güzel bir uygulama.

GIPHY Dünyası

Bulunduğunuz alanda özel bir GIF dosyası oluşturmak istiyorsanız, AR uygulaması yardımınıza koşacak. Eşyalara etiketler ekleyerek şekillendirebilirsiniz.

Oyun Oyna

Climax stüdyolarından çıkan Arise isimli oyun, masanızın üzerini koskoca bir haritayla dolduracak. Telefonunuzun ekranı ile ofisinizi birleştirecek oyunlar çok hoşunuza gidecek.

Çocukları Unutmayın

Çocuklarınız için bir tırtılın nasıl çıktığını anlatan başarılı bir AR oyunu. Çocuğunuz bu oyunu oynadığında suratında gülücükler açacak.

The Walking Dead’i Dünyanıza Getirdik

The Walking Dead’deki zombileri kapınızın önünde öldürmeye çalışın.

iPhone 8’in belki de en önemli özelliği olmasını beklediğimiz AR desteği iOS 11 kullanıcılarını bir hayli memnun edecek gibi duruyor.