Kuzey Kutbu'nu saran Arktik Okyanusu'nda bulunun buzlar, plastik atıklar ve küresel ısınmanın etkisi ile erimeye başladı. Buzulların erimesi, bölgedeki doğal hayatı tehlikeye atıyor.

Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarının kuzeyinde bulunan buzlarla kaplı Arktik Okyanusu’nun büyük bir kısmı, yılın tamamında buzlarla kaplıdır. Fakat küresel ısınmanın etkisi ile artık Arktik Okyanusu’nda bulunan buzlar da erimeye başladı. İşin daha kötü yanı, araştırmacılar tüm yıl boyunca buzla kaplı olduğu için araştıramadıkları sularda kuzey kutbundan yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta plastik ve polistiren parçalar buldular.

Araştırmacı Pen Hadow yaptığı açıklamada, Arktik’de 25 yıldır araştırma yaptığını fakat hiçbir zaman bu kadar fazla ‘çöp’ görmediğini, çok miktarda polistirenin buzun üstünde durduğunu söyledi.

Exeter Üniversitesi'nden deniz biyolojisi uzmanı Tim Gordon, denize bırakılan plastik atıkların Kuzey Kutbu'na kadar gitmesinin kutupların erime hızının artacağını gösteren endişe verici bir işaret olduğunu, bunun da kutuplardaki vahşi yaşamı önemli derecede tehdit edeceğini söyledi.

Plastik atıkları taşıyan pek çok nehir Arktik Okyanusu’na akmaktadır. Fakat Arktik buz ile kaplı olduğu için bu atıklar nehir yataklarında sıkışıyor, Kuzey Kutbu için tehdit oluşturmuyordu. Fakat buzların erimesi ile birlikte atıklar denize dağılmaya başlamasının yanı sıra plastikler de buzların erimesini hızlandırdı.

Gordon, Kuzey Kutbu’nun vahşi doğasının, yıl boyunca suları kaplayan buz tabakası sayesinde korunduğunu, fakat buzların erimesi ile birlikte hem Arktik’de bulunan vahşi yaşamın hem de balıkçılığın tehlikeye gireceğini belirtti. Araştırmacılar, 2040 yılına kadar Arktik Okyanusu’nda bulunan tüm buzların tamamen erimesinden endişe ediyorlar.