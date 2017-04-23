Araştırmalar, Arktik bölgesinde çok az sayıda insan yaşıyor olmasına rağmen, Atlantik okyanusunun akıntısı sebebiyle, bölgedeki bazı denizlerin inanılmaz derece plastik atıkla dolu olduğunu göstermekte.

Arktik Okyanusu küçük, sığ ve en önemlisi örtülü olması ile bilinir. Kuzey Buz Denizi ya da Kuzey Buz Okyanusu olarak da bilinen Arktik Okyanusu, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzeylerinde yer alan, Kuzey Kutbu'nu kapsayan, buzlarla kaplı bir okyanustur.Dünyanın diğer büyük okyanuslarının aksine, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kıvrımlı giriş ve çıkışları vardır. Geçtiğimiz hafta Science Advances dergisinde yayınlanan rapora göre, gezegenimizin en kuzeyinde bulunan denizlerin okyanusa açılan bu kıvrımlı giriş çıkış yolları plastik atıklar yüzünden tıkanma noktasında.

Araştırmacılar 2013 yılında Fransız yelkenlisi Tura ile Grönland'ın doğusu ve İskandinavya'nın kuzeyinde bulunan denizleri çıktıkları keşifte, gördükleri plastik kirliliği karşısında şok oldu. Rapor, plastik çöplerin Atlantik okyanusunun akıntısı yüzünden binlerce mil uzaklıklati bölgelere de taşındığının altını çizmekte.

Araştırmacılar bölgedeki enkazın yüzlerce tona ulaştığını ifade ediyorlar. Yani Kuzey Buz Okyanusu, üzerinde yüzen bu plastiklerle, Kuzey Yarım Küre'nin çıkmazı halini almış durumda. Sorumluluksa bizim. Okyanustan kilometrelerce uzakta yaşıyor olmamıza rağmen bu çöpler hepimizin; dünyamız da öyle. Sanıyoruz dünyamızın göz göre göre yok olup gitmesine izin vermememiz; sorumluluğumuzu üstlenerek daha bilinçli insanlara dönüşmemiz gerekiyor.